Torna la rabbia dei gilet gialli Parigi e Macron sono sotto assedio

Francesco Guccini : "Il Che tornerà? Forse Torna qualcuno dall'altra parte - purtroppo. Prima c'era una rabbia sana - oggi è una guerra tra poveri" : "Se penso ancora che "il Che" un giorno tornerà? Qui da noi è difficile, anzi torna qualcuno dall'altra parte , purtroppo": con queste parole, Francesco Guccini ha descritto il periodo che sta attraversando il nostro Paese. Intervistato da "I Lunatici", programma in onda su Rai Radio2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantautore ha toccato diversi temi, come quello della fede, dei social, delle nuove generazioni e ...

Morso da un gatto - muore di rabbia dopo 24 ore : era appena Tornato dal Marocco : Morire in 24 ore per il Morso di un gatto. Questo è quanto accaduto a un cittadino britannico di ritorno da un viaggio in Marocco. L’uomo aveva 58 anni. L’animale sarebbe stato, probabilmente, affetto da rabbia. Il servizio sanitario del Regno Unito non ha solo dato la notizia ma ha anche lanciato l’allarme: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto ...