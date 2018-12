repubblica

: Avete letto? Torino, Tommi non è più isolato: frequenta l'asilo in webcam - umbriatweets : Avete letto? Torino, Tommi non è più isolato: frequenta l'asilo in webcam - cronaca_news : Torino, Tommi non è più isolato: frequenta l'asilo in webcam - maurfio : RT @Corriere: Torino, l’asilo in webcam per Tommi: favole e compagni in diretta sul pc -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Il bimbo di 5 anni non puòre per una malattia genetica muscolare che gli permette di entrare in contatto solo con bimbi sani . La scuola d'infanzia ha lanciato il progetto della frequenza via web