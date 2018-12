Torino | Mazzarri ' Giusto fermarmi | torno più voglioso e carico di prima'

Torino - Mazzarri parla dopo il malore : “mi sono commosso per tanto affetto” : Torino, Walter Mazzarri ha parlato nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno in panchina a seguito di un malore “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato tanto affetto. Avevo bisogno di fermarmi, credo che mi abbia fatto bene e ora sono qui più in salute di prima e voglio dare il massimo“. Lo dice l’allenatore del Torino Walter Mazzarri, in merito al malore che lo ha colpito la scorsa settimana e ...

Torino - Mazzarri : “Ringrazio tutti - sto bene e sono più carico di prima. Sulla partita…” : Alla vigilia della sfida interna contro il Genoa, è tornato a parlare Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Mazzarri ha inizialmente parlato del suo problema che lo ha tenuto lontano dai campi e ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in questi giorni difficili: “Colgo l’occasione per ringraziare […] L'articolo Torino, Mazzarri: “Ringrazio tutti, sto bene e ...

Il ritorno di Mazzarri : sta bene - in panchina per Torino-Genoa : L’articolo del Corsera Una buona notizia: Walter Mazzarri ha ripreso l’attività professionale dopo il «lieve malore» accusato negli ultimi giorni. Lo scrive il Corriere della Sera, e noi del Napolista non potremmo essere più felici. Dopotutto, Mazzarri rappresenta qualcosa di importante per chi è legato al Napoli. E poi è sempre bello avere buone notizie sulla salute di una persona. Secondo il quotidiano milanese, l’allenatore ...

Torino - Cairo : 'Mazzarri sta bene - ma deve smettere di fumare' : 'Mazzarri sta bene, giovedì ha diretto l'allenamento al Filadelfia ed era in pista come non mai, per domenica è abile e arruolato'. Urbano Cairo tranquillizza i tifosi del Torino sullo stato di salute ...

Riecco Mazzarri - il Torino : 'Ha ripreso l'attività' : ROMA - ' Il Torino Football Club è lieto di comunicare che l'allenatore Walter Mazzarri ha completato tutti gli accertamenti cui è stato sottoposto e da oggi ha regolarmente ripreso l'attività ...

Torino - Cairo allo scoperto : le ultime sulle condizioni di Mazzarri e le voci sul cambio in panchina : Walter Mazzarri alle prese con un malore che lo ha costretto a stare lontano dal suo Torino nella trasferta di ieri in quel di Cagliari “Mazzarri sta bene: sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone – ha dichiarato Urbano Cairo, ai microfoni di Tuttosport -. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per ...

