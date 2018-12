Torino Film Festival | i vincitori | Wildlife di Paul Dano Menzione speciale al film Bad

Al Torino Film Festival vince 'Wildlife' con Gyllenhaal e Mulligan : Il vincitore del TFF36 è Wildlife del regista e attore statunitense Paul Dano . Lo ha deciso al giuria presieduta dal cineasta cinese Jia Zhangke, e Marta Donzelli, il portoghese Miguel Gomes, il ...

Torino Film Festival - ‘Ride’ di Valerio Mastandrea e il paradosso della morte senza lacrime : Ride, presentato in anteprima al Torino Film Festival e da giovedì scorso in sala, è il titolo un po’ paradossale del Film di Valerio Mastandrea, attore navigato e poliedrico che, fatta eccezione per un corto del 2005, si misura ora per la prima volta con la regia. Paradossale perché il Film racconta una storia in cui c’è poco da ridere, la storia del dolore conseguente a una morte sul lavoro. La morte in se stessa rimane fuori campo, nel non ...

Torino Film Festival 2018 - due film britannici raccontano la difficoltà delle relazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Torino Film Festival - due film britannici raccontano la difficoltà delle relazioni contemporanee : Happy New Year - Colin Burstead e In Fabric : Metti un abito rosso capace di uccidere e una famiglia disfunzionale raccolta a Capodanno e pronta a sbroccare. Condisci con un’acutissima critica sociale e servi in tavola con un pizzico di ferocissimo humor inglese. Il risultato sono i “nuovi mostri” del Made in UK offerti su un piatto dorato dal 36° Torino film Festival. Essi si esprimo in due titoli che, a questo giro della kermesse diretta dall’anglofila Emanuela Martini, sono fulgidi ...

Torino Film Festival 2018 - il 30 novembre un panel su The Archers : Powell - Pressburger e il loro cinema classico : Non solo i 70 anni del mitico Scarpette rosse (The Red Shoes) hanno indotto la direttrice artistica Emanuela Martini a organizzare una delle due retrospettive del 36° Torino Film Festival a Michael Powell & Emeric Pressburger ma anche – e forse soprattutto – un amore lungo una vita per questi due cineasti dalla collaborazione pressoché unica nella storia del cinema. Conosciuti anche come The Archers (gli arcieri, topos iconico della cultura ...

Torino Film Festival - il premio Hamilton Behind The Camera al Banksy di Proserpio : Con un rapporto con il cinema lungo oltre 80 anni che lo ha portato a collaborare con oltre 500 pellicole (da “Interstellar” a “The Martian”, solo per citarne un paio tra le più recenti) e con i maggiori Festival e manifestazioni dedicati al cinema, Hamilton sbarca ora con il suo Behind The Camera Award, nato per premiare gli artisti e le figure professionali che lasciano un’impronta personale in questa industria, anche ...

Ride - insinuante e prodigioso esordio di Valerio Mastandrea alla regia. Al Torino Film Festival un film atipico e “resistente” : Lasciatemi libera di non piangere ai funerali di mio marito. È una richiesta di indipendenza politica, culturale, e intima che Valerio Mastandrea cuce addosso a Carolina (Chiara Martegiani, nella realtà sua moglie) protagonista di Ride: piccolo, insinuante e prodigioso esordio alla regia dell’attore romano in Concorso al 36esimo Torino film Festival. A Carolina è morto il marito in fabbrica durante un turno di notte. Una morte bianca che è ...

Torino Film Festival - irrompe la voce disobbediente di Iggy Pop con il documentario The Man Who Stole Banksy : Rubare legalmente arte realizzata illegalmente. Che paradosso. Eppure se si tratta di street art la contraddizione calza a pennello, anzi non potrebbe che essere tale. È la voce disobbediente di Iggy Pop a introdurci nella questione, una delle molteplici che animano il denso documentario The Man Who Stole Banksy (L’uomo che rubò Banksy) di Marco Proserpio, ieri nel programma di Festa Mobile al 36° Torino Film Festival. Ed è proprio il ...

Torino Film Festival - l’incredibile storia dell’uomo che ha rubato Banksy : Betlemme, Palestina. Un muro divide la parte palestinese dalla zona israeliana. Molti street artists lo utilizzano per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese. Tra di loro, il caso più eclatante è quello di Banksy, l’artista misterioso che non si mostra, ma che lascia i segni della sua arte nelle forme più singolari. A Betlemme il suo disegno sul muro ritrae un asino con un soldato che gli chiede i documenti (The donkey with the ...

Torino Film Festival - poi un mattino di novembre arrivò Blaze ed è già il nostro film del cuore : Poi un mattino di novembre a Torino arrivò Blaze. Cappellaccio sformato, spillette peace and love sul bavero, chitarra classica a tracolla, barbona lunga alla ZZ Top, orecchino e vocali nasali alla Dr. John. Il cantautore deep south, omone grande grosso e zoppo, un po’ country e un po’ folk, che l’attore Ethan Hawke ha voluto raccontare, ritrarre, anche solo pennellare, nell’immensità di una vita, di una corda di chitarra pizzicata, ai ...

Torino Film Festival 2018 - Nicolas Cage è un’insanguinato e furioso boscaiolo in Mandy. James Franco presenta in anteprima mondiale Pretenders : Dov’è finito Nicolas Cage? Per chi fosse dalle parti di Torino, nella sezione strong Afterhours del 36esimo TFF, il nipote di Francis Ford Coppola è l’insanguinato e furioso boscaiolo protagonista di Mandy. Un horror spudoratamente gore, venato di cieli fantasy, sciolto nell’acido di sadici biker e demoniaci hippie che compiono violenti riti satanici. Sembra esserci una gran pace nella foresta dove Red (Cage) e Mandy (Andrea Riseborough, vista ...

Torino Film Festival 2018 - apre “The Front Runner” : un filmone imperdibile sul primo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Usa : Ascesa e caduta, in nemmeno tre settimane di campagna elettorale, del candidato democratico Gary Hart. Qualche anno prima di Monica Lewinsky, addirittura trent’anni da Stormy Daniels, ecco lo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Stati Uniti. The Front runner, il candidato favoritissimo alle presidenziali del 1988, quell’idealista dell’Ovest che ricordava Kennedy, è il titolo del Film diretto da Jason Reitman (Tra le nuvole, ...

Cinema - al via il Torino Film Festival : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Amori e scandali per il Torino Film Festival che guarda lontano : Tutto d'un fiato sarebbe stata comunque l'occasione per disconnettersi dal mondo per un po'. Oltre che un buon alibi. 'Ma che fine avevi fatto? È da 14 ore che hai il cellulare spento', 'Scusa, ...