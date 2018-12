Torino | Aina ha scelto il proprio futuro

Serie A Torino - Aina a riposo : infiammazione al piede : Torino - Doppia seduta di allenameto per il Torino , in vista del prossimo impegno di campionato. Programma sulla parte atletica al mattino, sul campo; lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, in ...

Torino - così si compra Ola Aina : Torino - Per gli olé c'è ancora tempo: nell'attesa, Ola continui a guadagnarsi la pagnotta, please. Concetto, viatico, indicazione di matrice granata. E di certo al Toro sono contenti eccome, di ...

Torino - Petrachi chiede lo “sconto” per il riscatto di Ola Aina : Ola Aina ha impressionato in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino, Petrachi vorrebbe riscattarlo già a gennaio Torino alle prese con le prime mosse di mercato in vista della sessione invernale. Prima di lanciarsi su nuovi obiettivi però, il ds Petrachi vuole mettere al sicuro alcuni colpi estivi che vanno riscattati, come ad esempio l’esterno Ola Aina. Per quest’ultimo, di proprietà del Chelsea, il Torino ha ...

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...