Tmb Salario | pm acquisiscono relazione Arpa | “Da impianto rifiuti putrescenti”

Angelucci-Corbucci : giunto momento di chiudere Tmb Salario : Roma – “E’ arrivato il momento che il Tmb Salario chiuda per sempre. Siamo vicini ai cittadini del III Municipio e al loro presidente Giovanni Caudo, che oggi ha consegnato ai parlamentari la relazione Arpa a Montecitorio”. “Basta rimpalli di responsabilita’ e difesa degli amici. Come al solito la sindaca Raggi tace, mentre i cittadini di Roma soffrono”. Cosi’ in un comunicato Mariano Angelucci e ...

Tmb Salario Roma - la denuncia : “Arpa Lazio boccia l’impianto - emergenza ambientale venga affrontata a livello nazionale” : La bocciatura arriva direttamente da Arpa Lazio e la denuncia dal presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudio: “Abbiamo letto la reLazione dell’ente ambientale, depositata in Regione, sul tmb della Salaria: l’impianto non funziona, perché non produce il tipo di rifiuti per cui è stato autorizzato. Siamo molto preoccupati, chiediamo che l’emergenza venga affrontata a livello nazionale“. Gli odori molesti, ...

Angelilli : ho richiesto immediata sospensione impianto Tmb Salario : Roma – “A seguito della relazione presentata da Arpa Lazio sul TMB Ama Salario e alle gravi e numerose criticita’ emerse, ho presentato un’interrogazione urgente all’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, per chiedere l’immediata sospensione del funzionamento del TMB Ama Salario, attualmente in funzione in palese violazione dei requisiti di legge, a partire dalla recente decisione ...

Zocchi : chiesta indagine epidemiologica per miasmi Tmb Salario : Roma – “Oggi con il voto favorevole dell’aula- con la particolare eccezione del Movimento 5 Stelle- all’atto che chiede alla Asl Rm1 e al Dipartimento di svolgere un’indagine epidemiologica per valutare gli effetti nocivi per la salute della popolazione colpita dai miasmi che provengono dal Tmb Salario, abbiamo aggiunto un altro tassello importante per la vertenza contro l’impianto”. “La ...

Fdi : 5S boccia richiesta per verifiche su Tmb Salario : Roma – “Mentre nell’indifferenza dell’amministrazione capitolina i cittadini del III e II Municipio continuano a subire i miasmi del Tmb Ama, in Assemblea Capitolina la maggioranza si permette addirittura di bocciare un atto che chiedeva alla sindaca di procedere con la massima urgenza ad effettuare verifiche non solo sui miasmi e sulla qualita’ dell’aria, ma anche per richiedere alle autorita’ sanitarie ...

Ama : Tmb Salario lavora 450 tonnellate rifiuti al giorno : Roma – Il Tmb Ama di via Salaria al momento “lavora 450 tonnellate al giorno”. Lo ha detto il responsabile Impianti di Ama, Pietro Zotti, nel corso di una seduta della commissione capitolina Ambiente che si e’ svolta proprio nell’impianto. Il Tmb, pertanto, sta lavorando ben al di sotto delle capacita’ autorizzate e illustrate dallo stesso Zotti: “L’impianto e’ autorizzato a trattare 234.000 ...

Diaco : entro fine 2019 chiusura impianto Tmb Salario : Roma – “L’impianto tmb Ama di via Salaria non nasce oggi ma nel 2007, ed e’ stato autorizzato nel 2011. Lo diciamo, questo impianto ha un impatto forte sulla citta’ ed e’ stato costruito in un luogo non idoneo vicino ad abitazioni e scuole. Siamo talmente coscienti del problema che nella delibera 47, collegata al piano industriale di Ama, abbiamo previsto la chiusura dell’impianto verso la fine del ...

Piccolo : M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice quando : Roma – “@daniele_diaco ha ragione: in campagna elettorale avevano promesso di chiudere il Tmb Salario. Non sono bugiardi, si sono solo dimenticati di dire quando. Daniele e @MontanariPin sono solo canzonette, ‘diteci quando quando quando????’…Che burloni!”. Cosi’ in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice quando proviene da ...

Roma - manifestazione per la chiusura del Tmb Salario : Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb , trattamento meccanico biologico, di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il ...

Roma - centinaia al Salario contro il Tmb Ama : “Basta puzza - impianto va chiuso” : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...

Rete Futura : domani in piazza contro Tmb Salario : Roma – “domani pomeriggio alle 15.30 scenderemo a manifestare davanti all’ingresso dell’impianto Tmb Salario. E lo faremo accanto e insieme ai cittadini che da anni lottano contro questo impianto mefitico che avvelena le loro vite con miasmi insopportabili”. Lo dichiara Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura. “Bruciori agli occhi e alla gola, nausea, dermatiti, tosse, mal di testa: questo sono ...

Zocchi : domani contro Tmb Salario - Raggi ascolti cittadini : Roma – “Il tavolo di lavoro tecnico sulla situazione dei rifiuti a Roma organizzato dal ministro Costa chiarisce definitivamente che spetta al Campidoglio indicare i siti di stoccaggio dei rifiuti urbani e smentisce dunque la narrazione fantasiosa della Giunta Raggi chiudendo definitivamente il rimbalzo polemico che avevano messo in campo contro la Regione Lazio per nascondere le vere responsabilita’. Ieri Montanari, assessora ...