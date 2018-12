Tiziana Ferrario | volto del Tg1 | lascia la Rai ' 40 anni entusiasmanti anche nei momenti

Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni : "È stata una bella avventura - ma ci sono nuove sfide da raccogliere" : Tiziana Ferrario, volto dell'informazione Rai, per 40 anni è entrata nelle case degli Italiani per raccontare i fatti del giorno. La giornalista, tra le prime anchorwomen del Tg1 nelle edizioni principali delle 13:30 e delle 20, ha deciso con un post condiviso sui suoi social di lasciare l'azienda per la quale ha lavorato sin dal 1979, dapprima come inviata e conduttrice per l'edizione lombarda del TG regionale e dal 1982 per condurre ...