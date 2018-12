Tiziana Ferrario lascia la Rai dopo 40 anni | È stata una bella avventura | ma ci

blogo

: 'Non ho rimpianti, è stata una grande avventura'. Tiziana Ferrario annuncia il suo addio alla Rai dopo 40 anni - HuffPostItalia : 'Non ho rimpianti, è stata una grande avventura'. Tiziana Ferrario annuncia il suo addio alla Rai dopo 40 anni - Corriere : Addio alla Rai. Tiziana Ferrario lascia il Tg1 e il servizio pubblico dopo una carriera 40 anni: 'Ho lasciato la Ra… - Corriere : Tiziana Ferrario annuncia l'addio alla Rai dopo 40 anni: «Non ho rimpianti» -

(Di sabato 1 dicembre 2018), volto dell'informazione Rai, per 40è entrata nelle case degli Italiani per raccontare i fatti del giorno. La giornalista, tra le prime anchorwomen del Tg1 nelle edizioni principali delle 13:30 e delle 20, ha deciso con un post condiviso sui suoi social dire l'azienda per la quale ha lavorato sin dal 1979, dapprima come inviata e conduttrice per l'edizione lombarda del TG regionale e dal 1982 per condurre l'edizione serale del TG1 delle 22.30.La giornalista (che èla prima donna ad andare in onda in orario serale in un telegiornale) ha scritto un messaggio chela porta aperta a nuovi progetti: Hoto la Rai dalla quale ho ricevuto molto e alla quale ho dato molto. 40entusiasmanti anche nei momenti più difficili - scrive - Nessun rimpianto, nessuna nostalgia, l'orgoglio di avere cercato di testimoniare con rigore i fatti della ...