Tina Cipollari | le parole su Chicco | ' Credo che l' idea che mi risposi lo infastidisca'

U&D - Tina Cipollari pronta a sposare Vincenzo : 'Devo preparare i miei figli' : Tina Cipollari è pronta alle nozze bis: dopo essersi separata da Chicco Nalli (padre dei suoi tre figli), l'opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato la felicità accanto a Vincenzo, un ristoratore di Firenze. Intervistata dal settimanale di gossip "Sono" sulla sua situazione sentimentale, la bionda vamp ha fatto sapere di essere propensa a risposarsi, ma prima deve preparare i suoi ragazzi all'evento. Tina felice con Vincenzo: 'Non pensavo di ...

Tina Cipollari - matrimonio con Vincenzo Ferrara. La reazione dell’ex marito Kikò Nalli : Tina Cipollari si sposa? Sembrerebbe proprio di sì. Su Leggo.it le ultime novità. La vamp di Uomini e Donne pare faccia sul serio con il fidanzato Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino. Archiviato il matrimonio con Kikò Nalli, dunque, vorrebbe tornare all’altare con il suo nuovo amore. Ma Kikò, a suo dire, non l’avrebbe presa bene… Lo riporta il sito Gossip e tv, che riprende un’intervista al magazine Sono. Tina avrebbe spiegato: ...

Tina Cipollari offende la De Lellis sull'altezza - convinta di non essere ripresa : Una delle ultime puntate del trono classico di Uomini e Donne si è rivelata ricca di colpi di scena. Protagonista di un avvenimento particolare è stata, però, l'opinionista Tina Cipollari. L'esuberante vamp di Canale 5, inconsapevole di essere ripresa e di avere il microfono acceso, si è lasciata andare ad un'offesa contro l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis. La bionda opinionista, commentando la discutibile bellezza della ragazza, ha detto: ...

Uomini E Donne : Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO : Non farà piacere a Giulia De Lellis ascoltare quanto Tina Cipollari ha detto nei suoi confronti nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 30 novembre. La frase è stata... L'articolo Uomini E Donne: Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tina Cipollari - crede di avere il microfono spento e insulta Giulia De Lellis - Video : Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne trono classico in onda su Canale 5, abbiamo visto che c'è stato un colpo di scena riguardante Tina Cipollari, la quale si è lasciata andare ad una frase denigratoria nei confronti di Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate in assoluto dal pubblico che segue la trasmissione Mediaset. Tutto è successo dopo che Luigi Mastroianni ha ammesso in studio che una delle sue ...