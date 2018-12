The Game Awards | i creatori di Stranger Things saranno presenti all' evento

In occasione dei The Game Awards 2018 potrebbero arrivare novità sul prossimo Dragon Age : Bioware mostrerà un nuovo trailer per l'atteso Anthem ai The Game Awards la prossima settimana e, probabilmente, svelerà qualche novità su Dragon Age, stando a quanto riportato da VG247.com.Il boss di Bioware, Casey Hudson, dopo aver confermato il video per Anthem, ha accennato a possibili notizie su Dragon Age."Sapete che stiamo anche lavorando su alcune cose segrete di Dragon Age", ha detto Hudson sul blog di Bioware. "Dragon Age è un ...

Confermata la presenza dei fratelli Russo ai The Game Awards 2018 : in arrivo possibili novità su The Avengers Project : Come riporta Pushsquare, è stata annunciata la presenza dei fratelli Russo ai prossimi The Game Awards 2018.E la loro presenza potrebbe avere ulteriori implicazioni. Il progetto di Square Enix, The Avengers Project, è ormai noto, ma fino ad ora non sono emerse informazioni. I fan di Marvel credono che il palco dei The Game Awards sia perfetto per svelare finalmente il gioco. Questo, in realtà, avrebbe senso, perché è stato confermato in ...

Obsidian annuncerà un nuovo RPG ai The Game Awards ma non dovrebbe essere un'esclusiva Microsoft : Poco meno di un anno fa vi avevamo parlato di Private Division, una nuova etichetta di Take-Two che si sarebbe occupata della pubblicazione di progetti dai budget più contenuti, sostanzialmente in linea con la concezione di AAA indipendente sdoganata da Hellblade: Senua's Sacrifice. Tra pochi giorni potremo finalmente scoprire uno dei progetti dell'etichetta, un progetto legato a Obsidian Entertainment.Nonostante l'acquisizione da parte di ...

The Game Awards 2018 : saranno annunciati più di 10 nuovi giochi durante l'evento : The Game Awards 2018 in precedenza aveva promesso la sua più grande line-up di annunci di nuovi giochi, e ora sappiamo quanti ce ne dobbiamo aspettare.Il produttore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha detto che gli spettatori possono aspettarsi più di 10 annunci per nuovi giochi durante lo show.Uno dei nuovi titoli che si prevede faccia una apparizione è lo sparatutto di Cold Iron Studios basato sul franchise di Alien. Del gioco si è parlato ...

Metroid Prime 4 potrebbe essere mostrato ai The Game Awards 2018 : Le ultime notizie relative a Metroid Prime 4 ci parlavano di una finestra di lancio già fissata e di uno sviluppo ben avviato. Ma quando potremo ammirare il gioco?A quanto pare, non dovremo aspettare moltissimo. Una serie di tweet farebbero pensare che Metroid Prime 4 sarà mostrato sul palco dei The Game Awards 2018, il prossimo 7 dicembre.Nello specifico, Geoff Keighley ha rivelato che durante l'evento saranno annunciati più di 10 giochi. In ...

Warner Bros annuncia The LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group hanno annunciato The LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME, che si ispira all’attesissimo seguito The LEGO MOVIE 2: Una Nuova Avventura di Warner Bros. Pictures e Warner Bros. Animation Group. THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME annunciato ufficialmente The LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME sarà disponibile per Nintendo Switch, il ...

Annunciato The LEGO Movie 2 Videogame : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group hanno Annunciato The LEGO Movie 2 Videogame, che si ispira all'attesissimo seguito The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura di Warner Bros. Pictures e Warner Bros. Animation Group. The LEGO Movie 2 Videogame sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2019 insieme al film e a una collezione di set di costruzioni di The LEGO Movie 2.Nel gioco, basato sugli ...

I Am The Hero : Recensione - Trailer e Gameplay : In anticipo di qualche giorno sull’uscita del gioco, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di I Am The Hero, che ci è stato gentilmente offerto da Ratalaika Games per Nintendo Switch. I Am The Hero Recensione I Am The Hero è un picchiaduro a scorrimento 2D in pixel art, il quale narra la storia di un misterioso eroe la cui missione è quella di combattere la criminalità a suon ...

Alien : Blackout è il nuovo gioco di Alien che verrà presentato ai The Game Awards? : Secondo alcune voci circolanti un nuovo titoli di Alien sarà annunciato ai prossimi The Game Awards 2018, riporta DSOgaming.all'inizio di questo mese, Geoff Keighley ha condiviso un'immagine con un carattere simile a quello utilizzato per la Weyland Corporation, mentre ora 20th Century Fox ha registrato il marchio di "Alien: Blackout". Che si tratti del titolo del prossimo Alien?Alien: Blackout è stato registrato il 22 novembre, e si tratta di ...

Cybarian : The Time Travelling Warrior – Recensione - Trailer e Gameplay : In un periodo di grandi uscite come Red Dead Redemption 2, Spyro Reignited Trilogy o Hitman 2 (giusto per citarne qualcuno) sviluppatori di piccolo calibro come Ritual Games (autore di Laser League) lancia su Steam il suo Cybarian: The Time Travelling Warrior, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Cybarian: The Time Travelling Warrior Recensione Cybarian è la dimostrazione di come nel 2018 i ...

NieR Automata : l'ente di classificazione ESRB mette a listino un'edizione Game of The Year : Dopo aver affrontato la release su Xbox One nel giugno di quest'anno, NieR: Automata è lentamente scomparso dai radar ma sembra che il gioco di Yoko Taro non abbia ancora smesso di far parlare di sé, dal momento che il titolo potrebbe tornare sul mercato in un'edizione Game of the Year.Come riferiscono i colleghi di EuroGamer.net, l'ente di classificazione ESRB ha aggiornato oggi il proprio sito aggiungendo la pagina di NieR: Automata Game of ...

Nier : Automata Game of The YoRHa Edition è stato classificato sul mercato nordamericano : Sembra proprio che per Nier: Automata le sorprese non siano ancora finite. Come riporta EuroGamer infatti, l'ente americano per la classificazione dei videogiochi (ESRB) ha valutato quella che sembrerebbe essere una nuova edizione di Nier: Automata per ilo mercato nordamericano.Nel database è spuntata infatti una "Nier Automata Game of the YoRHa Edition", e considerando che né Square Enix ne Platinum Games hanno annunciato nulla del genere, ...

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" si mostra in un lungo video gameplay : Dopo aver deliziato tutto il mondo con il lancio dell'ottimo Stardew Valley, il publisher indie Chucklefish continua a lavorare per ampliare il proprio catalogo di titoli assolutamente da tenere d'occhio. Dopo l'interessantissimo Inmost torniamo a parlare di Eastward.Eastward è stato più di una volta descritto come il The Last of Us in pixel art o come il punto d'incontro tra Zelda e The Last of Us il tutto con uno stile grafico da SNES. Proprio ...