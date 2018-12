ilpiacenza

: Terrepadane macchine, al via l’open day - ilpiacenza : Terrepadane macchine, al via l’open day -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Per questo - conclude Crotti- siamo molto preoccupati per i ventilati tagli prospettati dalla Ue, perché significherebbe ridimensionare un comparto fondamentale per tutta l'economia e che non a caso ...