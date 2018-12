Terremoto | mini-sciame sul Vesuvio | avvertiti tremori e boati | gente impaurita

Terremoto - mini-sciame sul Vesuvio : gente impaurita nelle strade : Una serie di mini-terremoti, ma la profondità bassissima ha fatto sì che le scosse venissero avvertite chiaramente dalla popolazione alle pendici del Vesuvio. La sequenza principale...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Terremoto M 4.2 A RIMINI : NUOVE SCOSSE IN ROMAGNA?/ Ultime notizie - l'esperto Ingv 'poco probabile' - IlSussidiario.net : Emilia Romagna, TERREMOTO M 4.2 a RIMINI: trema tutta la Riviera. Ultime notizie, esperto Ingv smentisce NUOVE possibili repliche.

Terremoto Rimini - nessun problema dopo la scossa : le scuole saranno regolarmente aperte : scuole regolarmente aperte domani a Rimini, non sono state riscontrate criticità nelle strutture scolastiche, a seguito dei controlli che, uno dopo l’altro e ancora in corso, hanno preso avvio nel primo pomeriggio di oggi dopo le prime notizie giunte sulla forte scossa sismica – magnitudo 4.2 – registrata nella zona di Santarcangelo. Lo riferisce in una nota l’amministrazione comunale. I controlli hanno visto ...

Rimini : Terremoto delle 13 - 48 e di magnitudo 4.2 che ha fatto preoccupare la Riviera : A pochi anni di distanza dal terremoto che aveva colpito l’Emilia e in particolare Bologna, ecco che la terra rincomincia a tremare. Risale alle 13,48 la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 che ha fatto letteralmente tremare per la paura il Riminese. Secondo le registrazioni avute dall’Ingv, l’epicentro si troverebbe a 43km di profondità e individuato nella cittadina di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini; la zona era già stata ...

Terremoto Rimini : Trenitalia sospende le corse - verifiche sui binari : Terremoto Rimini - corse sospese in molte zone dell'Emilia Romagna per verifiche sui binari. Terremoto Rimini - A seguito dell'intensa scossa di Terremoto che nel primo pomeriggio ha interessato...

Terremoto Rimini - il sindaco : “Avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole” : A seguito della scossa di magnitudo 4.0 (ribassata da 4.2) registrata alle 13.48 con epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna “non si segnalano danni a persone e cose e sono state avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole“, ha dichiarato il sindaco di Rimini. “Ci sono state molte chiamate ai Vigili del Fuoco“, “ma non si registrano danni: siamo in costante contatto con le ...

Terremoto di 4.2 a Rimini - paura da Ravenna ad Ancona. Ingv : «Ci saranno repliche» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Terremoto di 4.2 a Rimini - paura e gente in strada da Ravenna ad Ancona : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Scossa di Terremoto a Rimini - 4 - 2 gradi di magnitudo : nessun danno segnalato : È di magnitudo 4,2 la Scossa di terremoto che si è verificata oggi alle 13.48 con epicentro a Santarcangelo di Romagna (Rimini). I sismografi Ingv hanno registrato l’origine dell’evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. ...

Terremoto di 4.2 a Rimini - paura e gente in strada da Ravenna ad Ancora : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Terremoto Rimini : scossa nella stessa zona dei forti terremoti del 1916 : Terremoto Rimini - La scossa che poco fa ha interessato Rimini è avvenuta nella stessa zona dei forti terremoti del 1916. Terremoto Rimini - Secondo una ricostruzione effettuata dagli studiosi...

Scossa di Terremoto in Romagna - avvertita in molte citta'. Rimini - Cesena - Pesaro - Forli' - Ravenna - Fano. : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata alle ore 13.48 di oggi, Domenica 18 Novembre, in Romagna. La Scossa, come vi abbiamo illustrato in questo articolo precedente, ha avuto...

Terremoto di 4.2 a Rimini : gente in strada in Emilia - paura anche a Padova e Ancona : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43 chilometri. L' epicentro del sisma è stato ...