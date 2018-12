Terremoto Alaska | edifici danneggiati e strade crollate | Trump ha approvato lo stato di

ilfattoquotidiano

: Terremoto in Alaska, scossa di magnitudo 7: allarme tsunami - SkyTG24 : Terremoto in Alaska, scossa di magnitudo 7: allarme tsunami - Agenzia_Ansa : Forte scossa di terremoto in #Alaska. Allarme tsunami. Paura nella capitale dello stato Anchorage #ANSA - Corriere : Terremoto in Alaska: scatta l’allarme tsunami | La strada si apre sotto l’auto Video -

(Di sabato 1 dicembre 2018). Un potentedi magnitudo stimata 7.0, ha sconvolto il sud dell’, creando il panico a Anchorage, la città principale delloamericano abituato ai terremoti. “C’èun forte boato quando è successo, era chiaro che era qualcosa di molto più forte del solito”, ha detto il sindaco di Anchorage Ethan Berkowitz intervidalla CNN. Non ci sono stati morti ma molti sono rimasti feriti, di cui uno grave, soprattutto per i vetri rotti e la caduta delle macerie. L’epicentro del sisma era situato a soli 13 km a nord di Anchorage, dove abitano circa 300.000 persone. La polizia municipale ha ricevuto numerose segnalazioni per “danni significativi alle infrastrutture”.pic.twitter.com/tvFMtpxun3— Josh Bierma (@jlennyb) 30 novembre 2018“Molte case edsono stati. ...