Terremoti sul Vesuvio | giorno di paura | avvertiti tremori e boati

Terremoti : si apre al Cnr il seminario sul rischio sismico in Italia : Si è aperta questa mattina al CNR la prima delle due giornate del seminario “rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” organizzato da SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale e da Fondazione Inarcassa, Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, in collaborazione con Abeo. Con più di 1.500 località danneggiate e circa 150.000 vittime dall’Unità ad ...

Terremoti in Sicilia - sciame sismico sull'Etna. Ben 40 scosse in poche ore : Le reti di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno confermato la sequenza di Terremoti che ha investito la zona del Vulcano Etna in Sicilia nella giornata del 20 ...

Apre il ponte sull’acqua più lungo del mondo - progettato per resistere a Terremoti e calamità naturali. Le immagini : Cinquantacinque chilometri di lunghezza, 20 miliardi di dollari per la realizzazione e 45 minuti di auto per fare da Hong Kong a Zhuhai. Sono i numeri del ponte sul mare più lungo del mondo, che debutterà il 24 ottobre, e che collega le due città cinesi. L’infrastruttura è stata progettata per resistere a terremoti di magnitudo 8, tifoni, altre calamità naturali e urti di navi. L’opera, iniziata nel 2009, doveva essere pronta due ...

Terremoti sull’Etna : sciame sismico tra Ragalna - Biancavilla e Milo [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Terremoti in Indonesia : forti scosse a Sulawesi - un morto e 10 feriti : E’ al momento di un morto e almeno 10 feriti il primo bilancio delle forti scosse di terremoto che si stanno verificando in Indonesia, con epicentro nelle vicinanze di Palu, capoluogo della provincia di Sulawesi Centrale. Nell’area di sono registrate due scosse particolarmente rilevanti, un evento magnitudo 6.1 alle 7 UTC e magnitudo 7.4 alle 10:02 UTC. L'articolo Terremoti in Indonesia: forti scosse a Sulawesi, un morto e 10 feriti ...

Terremoti : ripresa la circolazione dei treni sulla linea Reggio Calabria-Rosarno : ripresa poco dopo le 11 la circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria–Rosarno, sospesa alle 07:55 a seguito del terremoto magnitudo 4.2 registrato alle 07:24 al largo di Palmi (RC). “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – si spiega in una nota – non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a bordo di sei carrelli ferroviari, partiti dalle stazioni di Reggio ...