Task force di polizia nel Vesuviano | identificate 232 persone | 91 veicoli controllati

Maltempo : Task force foreste - “il legname resti in Trentino” : Tutti d’accordo su una cosa: il legname a terra, colpito dalla furia del vento, deve essere valorizzato nell’ambito della filiera trentina. E’ quanto emerso dalla nuova riunione, tenutasi ieri pomeriggio, della task force convocata dal Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia, all’indomani del cataclisma che ha colpito circa 7000 ettari del patrimonio boschivo trentino, lasciando a terra 2 milioni di metri ...

Maltempo : Task force foreste - il legname resti in Trentino : Tutti d’accordo su una cosa: il legname a terra, colpito dalla furia del vento, deve essere valorizzato nell’ambito della filiera trentina. E’ quanto emerso dalla nuova riunione, tenutasi ieri pomeriggio, della task force convocata dal Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia, all’indomani del cataclisma che ha colpito circa 7000 ettari del patrimonio boschivo Trentino, lasciando a terra 2 milioni di metri ...

Maltempo : al lavoro Task force per il ripristino dei boschi del Trentino : Al lavoro in Trentino una task force per valorizzare il prodotto legno e ripristinare il patrimonio boschivo distrutto dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Dai primi rilievi preliminari avviati dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia, e’ emerso che sono circa 7.000 gli ettari di bosco colpiti ed abbattuti. Il forte vento, in particolare, ha causato lo schianto all’incirca di 2 milioni di metri cubi di alberi, 4 volte ...

Manovra - Conte : 'Spread si abbasserà - ma noi pronti con Task force 'Forbici'' : Di fronte ai continui richiami da Bruxelles, il premier sostiene che quella del governo M5S-Lega è la ricetta giusta per l'economia italiana. Salvini: 'Moscovi per me è il nulla

Conte annuncia Task force 'taglia-forbici' : Una task force per tagliare tutte le spese "inutili e improduttive". E' quanto annuncia il premier Giuseppe Conte ospite a 'Dimartedì' su La7. "Adotteremo misure di Contenimento delle spesa, andremo a ...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle ... : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le ...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle chat tra prof e studenti» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Scuola - il ministro Bussetti : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate» : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le...

Tommi Ciriaci - scomparso da tre giorni giovane papà/ Ultime notizie Filottrano : Task force per trovarlo - IlSussidiario.net : Tommi Ciriaci, scomparso da Filottrano da tre giorni giovane papà: task force per trovare il 21enne. Le Ultime notizie sulle indagini

Maltempo : continua la Task force per riportare l'elettricità : continua la task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione , la società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per riportare la corrente nelle zone del ...

Di Maio : "C'è strategia - incendi organizzati". Costa : "Presto Task force di Carabinieri e Esercito : ... efficiente ed efficace per contrastare e combattere chi ha interesse a mettere in ginocchio un sistema che, grazie alla raccolta differenziata, sta provando a valorizzare ed incrementare l'economia ...

Rifiuti : Task force Carabinieri nell'agrigentino - cinque denunce e sequestri (2) : (AdnKronos) - A Favara, Contrada pioppo, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato circa 4.000 mq di discarica abusiva in area pubblica, contenente un ingente quantitativo di Rifiuti speciali pericolosi e Rifiuti solidi urbani non differenziati; poi in contrada San Benedetto i militari del Centro a

Facebook crea Task force contro le interferenze nelle elezioni - : Facebook ha annunciato l'apertura di una struttura speciale per combattere le interferenze nelle elezioni e prevenire la diffusione di notizie false. "A settembre, alla vigilia delle elezioni ...