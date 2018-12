Superlega | Perugia riporta in Italia il canadese Hoag

Volley - Superlega 2018-2019 : decima giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Pallavolo : Superlega - Perugia che botta : ROMA, 25 NOV - Risultati della nona giornata della Superlega di Pallavolo: Sir Safety Perugia - Vero Monza 2-3 Lube Civitanova - Emma Villas Siena 3-1 , giocata il 14/11, Revivre Milano - Calzedonia ...

Volley - Superlega 2018-2019 : risultati nona giornata. Capitombolo Perugia in casa con Monza - Modena corsara a Vibo : Perdere in casa con Sora e, una settimana dopo, andare ad espugnare il campo della capolista fin qui imbattuta Perugia. Monza si conquista il titolo di squadra “pazza” dell’ultima settimana e contemporaneamente quello di formazione della settimana e compie una vera e propria impresa andando a vincere 3-2 la maratona sul campo di una Sir Safety Perugia un po’ stanca per l’impegno di Champions, un po’ distratta, ...

Volley - Superlega 2018-2019 : nona giornata. Monza prova a fermare la corazzata Perugia : Chi riuscirà a fermare la Sir Safety Perugia? La domanda ormai è sempre la stessa: gli umbri sono imbattuti dopo otto giornate di campionato, in settimana hanno demolito la resistenza della Dinamo Mosca nel debutto in Champions con una prova di grande sostanza e non senza qualche patema e si apprestano, nell’incontro clou della nona giornata, ad ospitare Monza, squadra protagonista di un ottimo cammino in campionato fino a domenica scorsa quando ...

Pallavolo : Superlega - Perugia sempre 1/a : ANSA, - ROMA, 18 NOV - Risultati dell'8/a giornata della Superlega di Pallavolo: Azimut Modena - Lube Civitanova 2-3 Itas Trentino - Calzedonia Verona 3-0 Consar Ravenna - Top Volley Latina 3-0 Vero ...

Volley - Superlega 2018-2019 : ottava giornata. Perugia prosegue la fuga - Civitanova espugna Modena! : Oggi pomeriggio si è completata l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley che era ripartito con il successo di Vibo Valentia contro Padova nell’anticipo del sabato. Perugia prosegue la propria fuga in testa alla classifica (3 punti su Civitanova che ha giocato una partita in più e 6 lunghezze su Modena), i Campioni d’Italia infilano l’ottavo successo consecutivo espugnando ...

Volley - Superlega 2018-2019 ottava giornata. Modena o Civitanova : chi è l’anti-Perugia? : Modena o Civitanova, chi si prende il secondo posto? E’ una sfida stellare e incertissima quella che va in scena domenica al PalaPanini tra le due alternative alla capolista Perugia nella lotta alla conquista dello scudetto. Entrambe le squadre in campo hanno subito una sola sconfitta finora, proprio contro la capolista Perugia, anche se il cammino è stato piuttosto accidentato con un paio di prestazioni al di sotto delle aspettative, esclusa ...

Volley - Superlega : ottava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

Pallavolo : Superlega - Perugia sempre 1/a : ROMA, 11 NOV - Risultati della 7/a giornata della Superlega di Pallavolo: Sir Safety Conad Perugia - Azimut Modena 3-1 Lube Civitanova - Banca Popolare Sora 3-0 Calzedonia Verona - Consar Ravenna 3-0 ...

Volley - Superlega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - Perugia-Modena : oggi big match Superlega (11 novembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 11 novembre si gioca Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al PalaBarton si affrontano le prime due della classe, le grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Civitanova: i Block Devils si presentano a punteggio pieno mentre i Canarini inseguono a un solo punto di distacco, le due squadre imbattute regaleranno ...

Volley - Superlega 2018-2019. Sesta giornata : è il gran giorno di Perugia-Modena - chi vince va in fuga : Chi va in fuga in Superlega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale ...