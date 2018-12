Sul ring notte da dimenticare per Scarpa | si è arreso ai colpi mancini del britannico Joe

Torino - Mazzarri : “Ringrazio tutti - sto bene e sono più carico di prima. Sulla partita…” : Alla vigilia della sfida interna contro il Genoa, è tornato a parlare Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Mazzarri ha inizialmente parlato del suo problema che lo ha tenuto lontano dai campi e ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in questi giorni difficili: “Colgo l’occasione per ringraziare […] L'articolo Torino, Mazzarri: “Ringrazio tutti, sto bene e ...

Bellator – Gabriele Casella torna Sul ring : il ‘Magnifico’ affronterà Dani ‘Breezy’ Traore! : Gabriele Casella sarà presente sul ring della nuova edizione di Bellator, per l’evento del 1° dicembre a Genova: il fighter romano affronterà Dani ‘Breezy’ Traore Sabato 1° dicembre Gabriele Casella sarà tra i top fighters internazionali di 12 nazioni nella nuova edizione di Bellator il circuito di sport da combattimento più spettacolare al mondo. All’RDS Stadium di Genova il pluricampione del mondo combatterà per la ...

Boxe – Non solo Turchi-Conquest il 30 novembre a Firenze : nel sottoclou tornerà Sul ring Orlando Fiordigiglio : Il prossimo 30 novembre, presso il teatro Obihall di Firenze, tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio che affronterà l’armeno Igor Faniyan Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

Norme più stringenti Sulla trasparenza dei fondi ai partiti. Tranne che per la Casaleggio associati : A Montecitorio succede anche che l'Aula, nel bel mezzo della discussione sul disegno di legge anticorruzione, venga paragonata alla "Fattoria degli animali" di George Orwell. Sentite Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia: "Per i 5Stelle vale il principio orwelliano. In questa fattoria siamo tutti uguali ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri. Non a caso gli emendamenti che introducevano criteri di massima trasparenza ...

Salvini stringe il pugno Sulle riforme : 'Sì a Pensione con Quota 100 : Il vicepremier Matteo Salvini si mostra impassibile, il governo non intende effettuare alcuna inversione di marcia, deciso a smantellare la Legge Fornero con l’avvio delle misure previste per la Pensione anticipata con Quota 100. Pur in presenza della bocciatura della manovra da parte dell’Unione europea. Possibile procedura d'infrazione La Commissione Europea ha bocciato in pieno la manovra finanziaria in seguito all’analisi del debito. Ha ...

Manny Pacquiao - il campione torna Sul ring il 19 gennaio : Manny Pacquiao sul ring il 19 gennaio alla MGM Grand di Las Vegas. torna a combattere negli States dopo due anni in difesa della sua corona mondiale welter versione Wba contro l’americano Adrien Broner. “Voglio provare che sono ancora nella boxe – ha detto il campione filippino – il mio viaggio nella boxe continua”. Avrà compiuto da poco, il prossimo 17 dicembre, i 40 anni. In America la sua ultima vittoria risale ...

Thai boxe sotto accusa dopo la morte di un bambino Sul ring : I sostenitori del Muay Thai sostengono che questo sport fa parte della tradizione e della cultura Thailandese. Ma per molte famiglie povere avviare un figlio fin da piccolo alla carriera di boxeur è ...

Boxe – Night of Kick and Punch 9 : Sul ring anche “Il Cannibale” Michele Cannistraro : “Il Cannibale” Michele Cannistraro alla Night of Kick and Punch 9 anche Michele Cannistraro, il “Cannibale” diventato popolare grazie al programma televisivo Master Chef 3, parteciperà alla nona edizione di The Night of Kick and Punch, organizzata sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis. Michele Cannistraro non salirà sul ring per combattere a ...

SNFC investe su BlaBlaCar : perché le ferrovie francesi puntano Sulla sharing economy - Economyup : 101 milioni di euro di finanziamento : è quanto mette sul piatto SNFC, il colosso delle ferrovie francesi , insieme ad altri investitori, a favore di BlaBlaCar, la più grande piattaforma al mondo per il carpooling su lunghe distanze . L'obiettivo? Supportare l'ambizione di BlaBlaCar di diventare il player di riferimento per i viaggi interurbani su strada. Indice degli argomenti perché ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : gli incroci delle Azzurre dopo il sorteggio. Roberta Mostarda sarà la prima a salire domani Sul ring : Ci siamo. Da domani il Mondiale 2018 di Boxe femminile avrà finalmente inizio a New Delhi (India) e fino al 24 novembre ci sarà tanto da combattere e lottare per essere parte della tanto ambita zona medaglie. L’Italia si presenta con buone possibilità e sul ring cercherà di regalare grandi soddisfazioni ai nostri colori. Queste le Azzurre presenti alla rassegna iridata: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg ...

A 13 anni muore Sul ring durante incontro di Thai boxe per beneficenza : Il piccolo Anucha Thasako era considerato già un esperto lottatore di Thai boxing perché al 170esimo combattimento di una carriera iniziata a soli 8 anni. Come tanti altri piccoli nel suo Paese, con i soldi guadagnati aiutava la famiglia e si pagava gli studi e durante i combattimenti non indossava alcuna protezione.Continua a leggere

Road to Enfusion – Roma sceglie il campione di K1 che salirà Sul ring di “Enfusion Roma” il prossimo 23 marzo : “Road to Enfusion”, 3 grandi eventi in tutta Italia dedicati K1 Muay Thai e MMA: si inizia da Roma, poi Bologna e Foggia “Road to Enfusion”: tre grandi eventi in tutta Italia dedicati al K1, alla Muay Thai e alle MMA. Si inizia da Roma, il prossimo 18 novembre, a Stazione Birra (via Placanica 172), con un ricchissimo programma: main event è il “Road To Enfusion – K1, -67kg” dove quattro dei migliori atleti italiani di K1 ...

Boxe – Cecchetti torna Sul ring alla Night of Kick and Punch 9 : Il grande ritorno del campione del mondo Luca Cecchetti alla Night of Kick and Punch 9 Dopo un anno di assenza dalle competizioni, il campione del mondo dei pesi piuma WAKO-PRO Luca Cecchetti tornerà sul ring contro il francese Nicolas Rivas sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna sabato 15 dicembre alla The Night of Kick and Punch 9, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano ...