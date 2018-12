Sul Nove un super venerdì sera : boom di ascolti per Crozza e “Accordi e disaccordi” con Andrea Scanzi e Luca Sommi : boom di ascolti per il Nove nella serata di venerdì, con la conferma di Fratelli di Crozza e per l’exploit di Accordi e Disaccordi, il programma in seconda serata condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata del 30 Novembre del programma prodotto da Loft ha visto come ospiti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e quello di Libero Pietro Senaldi. Per il programma prodotto da Loft è stato raggiunto uno share del 3,4%, ...

Il fantomatico taglio accise Sulla benzina il 31 novembre : bufala 2018 senza precedenti : "The winner is" il taglio accise sulla benzina a partire da domani (leggete bene) 31 novembre: la bufala analizzata oggi con protagonista il Ministro dell'Interno Matteo Salvini senza dubbio conquista il gradino più alto delle fake news di questo 2018, non per uno ma almeno per un paio di motivi. Il taglio accise sulla benzina di cui si parla tanto in queste ore su Facebook (e già protagonista di una catena estiva) è reale? Assolutamente no. ...

NBA 2019 - i riSultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 novembre : Lega&FI : il Partito degli Affari prepara il ribaltone a gennaio : Orizzonte gennaio Il Partito del Pil e pezzi di Lega ora rivogliono il centrodestra In manovra – Una gran parte di media, imprenditori e prenditori spingono per il ritorno all’ordine pre-4 marzo. I governatori leghisti a Salvini: “Così non reggiamo, meglio B.” di Marco Palombi Silvio, sei tutti loro di Marco Travaglio Quella di Renzi che riabilita ufficialmente B., dopo averlo ammirato di nascosto e imitato a cielo aperto per cinque ...

Calcio - Europa League 2019 : i riSultati del 29 novembre. Arsenal e Chelsea ai sedicesimi di finale da primi del girone : Penultima giornata di incontri nella fase a gironi dell’Europa League 2019 e il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale va delineandosi. Nel gruppo A il Bayern Leverkusen (già qualificato) pareggia 1-1 contro il Ludogerets. Ospiti in vantaggio con il gol di Marcelinho ma la rete di Weiser riporta in linea di galleggiamento i teutonici che rimangono in vetta al girone. In Svizzera lo Zurigo, già sicuro della qualificazione, viene ...

NBA 2019 - i riSultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 29 novembre : Riabilitazione e ritorno al Nazareno. Renzi confessa : “Scusaci - Silvio” : “Scusaci, Silvio”: Renzi fa outing e torna Nazareno L’ex premier se la prende con la sinistra che starebbe “zitta” su Salvini: “Berlusconi ha Fatto cose assurde, ma mai come il leader della Lega” di Marco Franchi Faccia da Renzi di Marco Travaglio Che stesse per dirlo, in preda ad attrazione fatale, si capiva da tempo. Il coming out ce l’aveva sulla punta della lingua da una vita, ma non si decideva mai a sputare il rospo. Ora ...

Champions League - i riSultati di oggi (28 novembre) : vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Carlsen vicinissimo al titolo - è Sul 2-0 nelle rapid! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

Vasco Rossi protagonista di 33 Giri su Sky Arte il 28 novembre con aneddoti inediti Sul’album Ma cosa vuoi che sia una canzone (video) : Vasco Rossi protagonista di 33 Giri - Italian Masters inaugura la nuova stagione della produzione originale targata Sky Arte e dedicata ai grandi capolavori della musica italiana che ne hanno fatto la storia. La serie inizia mercoledì 28 novembre alle 21,15, in onda sui canali 120 e 400 di Sky per sei settimane, e racconterà in ogni puntata la storia di un album diventato un classico, a partire dal disco d'esordio del Blasco Ma cosa vuoi che ...

Kings of crime - i figli di Daphne Caruana Galizia ricordano la madre. Stasera alle 21.25 Sul Nove : Questa sera, mercoledì 28 Novembre alle 21.25 sul Nove, Roberto Saviano intervista in esclusiva internazionale i tre figli della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, nella terza ed ultima puntata di “Kings of cirime”. Matthew, Andrew e Paul, per la prima volta intervistati tutti e tre insieme, ricordano la madre. Saviano chiede: “Tra i tanti, qual è il ricordo di vostra madre a cui siete più legati e, tra le molte cose, ciò che vi manca ...

NBA 2019 - i riSultati della notte (28 novembre) : Toronto si conferma al vertice - mentre i Lakers vengono demoliti a Denver : Cinque partite in campo nella nottata NBA, con diversi spunti interessanti. In primo luogo Toronto passa sul parquet dei Grizzlies e si conferma la squadra con il miglior record della Lega, mentre i Lakers vengono sommersi a Denver e hanno la conferma che la vetta della Western Conference è ancora lontana. DETROIT PISTONS (11-7) – NEW YORK KNICKS (7-15): 115-108. Detroit ingrana la terza e si libera anche dei Knicks. Solita grande ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 28 novembre : Intercettazioni – La telefonata di Padoan. “Giglio magico - l’indagato chiese aiuto a Fanfani” Moretti - arrestato sabato - in affari con Dagostino (socio di Renzi sr) - si rivolse al membro Pd del Csm : Le carte al Renziano per l’indagine da “bucare” Per l’accusa l’aretino Moretti tenta di agganciare Beppe Fanfani, allora al Csm di Antonio Massari Figli & Gigli di Marco Travaglio Da quando i giornaloni presidiano la trincea della libera informazione improvvisamente minacciata dai barbari, non si sono mai viste tante bufale. Ieri s’è appreso che l’annunciatissima e attesissima sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, ...