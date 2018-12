Su Rai3 Vero dal vivo | il film su Francesco De Gregori per scoprire il “grande schivo”

optimaitalia

(Di sabato 1 dicembre 2018)Si intitoladal, ilsuDein onda sabato 1 dicembre alle 21.40 su, per una prima serata all'insegna della musica d'autore, solitamente assente dal piccolo schermo.Ildocumentario è il racconto realistico e senza filtri della necessità di Dedi mettere le parole in musica: un modo perl'artista ma anche l'uomo nascosto dietro barba, cappello e gli immancabili occhiali scuri, che in questo caso si mostra totalmente davanti al suo pubblico svelando un'inedita dimensione privata.Il Principe della canzone italiana, il "grande schivo" che poco si concede da sempre, ripercorre in questo docuil suo tour internazionale realizzato alla fine del 2017 tra Europa e Stati Uniti, nei club delle maggiori città, accolto dagli italiani all'estero e non solo. Ritratto anche ai Real World Studios di Bath in Inghilterra, De...