Stiamo vivendo qualcosa di nuovo

(Di sabato 1 dicembre 2018) "I gilet gialli trionferanno". La scritta realizzata con uno spray nero sulla base dell'Arco di Trionfo, nel punto più alto degli Champs Elysées, campeggia come una dichiarazione di guerra, mentre tutt'intorno infuria una guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell'ordine.A Parigi e nel resto della Francia va in scena il terzo atto della protesta dei gilet gialli, il movimento nato inizialmente contro i rincari del carburante e sviluppatosi nelle zone rurali e periferiche del paese, che oggi è sceso nelle strade mettendo a ferro e fuoco la capitale.A far da teatro alla mobilitazione, ancora una volta, sono gli Champs Elysèes, blindatissimi dopo i tafferugli della scorsa settimana. Per l'occasione, la prefettura ha disposto un imponente servizio di sicurezza, che ha recintato l'intera avenue con barriere e camionette della polizia, mentre gli accessi ...