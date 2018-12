Stati Uniti | è morto l’ex presidente Bush

Gerorge H. W. Bush morto a 94 anni. Fu il 41° presidente degli Stati Uniti - Trump : «Ha ispirato l'America» : George H. W. Bush, 41mo presidente degli Stati Uniti, e' morto all'eta' di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George W. Bush con una nota. Bush senior da anni soffriva del morbo...

Morto George Herbert Walker Bush 41esimo presidente degli Stati Uniti : La politica americana è in lutto. E’ Morto George Herbert Walker Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Aveva 94

Morto George H. W. Bush - 41° Presidente degli Stati Uniti : aveva il morbo di Parkinson : E’ Morto all’età di 94 anni George H. W. Bush, 41° Presidente degli Stati Uniti. L’ex Presidente da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su di una sedia a rotelle. Otto mesi fa era scomparsa la moglie, l’ex first lady Barbara Bush. George H. Bush, eroe della seconda guerra mondiale e inquilino alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse un importante momento di ...

Stati Uniti - PMI Chicago cresce oltre attese : Torna a salire l'attività manifatturiera nell'area di Chicago dopo due contrazioni consecutive. Nel mese di novembre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 66,4 punti dai 58,4 punti del mese ...

Mario Balotelli non lo vogliono nemmeno negli Stati Uniti : 'Non avrebbe alcun senso' : No, Mario Balotelli non lo vogliono neppure negli Stati Uniti. Sarebbe infatti priva di fondamento la voce circa l'interessamento del Philadelphia Union per l'attaccante. A smentirla è il ds del club, ...

Stati Uniti - crolla la vendita di case in corso : Forte calo per le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso. Nel mese di ottobre, negli USA, l'indice pending home sales, vendite case in corso, pubblicato dall'...

Google Home Mini disponibile in versione Aqua negli Stati Uniti : Con un mese di ritardo rispetto a quanto previsto, la variante cromatica Aqua di Google Home Mini è disponibile negli Stati Uniti L'articolo Google Home Mini disponibile in versione Aqua negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Dazi : Stati Uniti minacciano aumento tariffe su auto importate dalla Cina : Dopo l'annuncio di GM sulla chiusura di alcuni stabilimenti, con migliaia di licenziamenti previsti, il presidente americano Donald Trump è tornato alla carica, ventilando la possibilità di imporre ...

Confessione choc : 'Ho ucciso 90 donne negli Stati Uniti' - gli investigatori ne hanno già confermati 34 : Ha confessato di aver commesso 90 omicidi e già 34 sono Stati confermati. Per gli investigatori quell'uomo di 68 anni potrebbe essere uno dei serial killer più feroci della storia degli Stati Uniti. ...

Stati Uniti - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

Stati Uniti : le lacrime dei dipendenti della General Motors dopo l'annuncio dei tagli : Il colosso ha annunciato 14mila tagli e la chiusura di cinque stabilimenti. Trump: «Proteggo i lavoratori americani». La disperazione dei dipendenti

Harvey Milk - l’uomo che ha fatto conoscere i diritti gay agli Stati Uniti : Harvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey Milk«Mi chiamo Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti!». Era il grido di battaglia, megafono alla mano dell’uomo che per primo, omosessuale dichiarato, è stato eletto a una carica pubblica in una grande città negli Stati Uniti. Nel 1977 è diventato supervisor, consigliere comunale, a San Francisco. Il mandato finì il 27 ...

Gli Stati Uniti e l'invasione fuffa : Roma. L’invasione dei migranti centroamericani al confine sud degli Stati Uniti preconizzata da Donald Trump non è avvenuta. L’esercito è arrivato e presto tornerà a casa, ma i primi migranti partiti dall’Honduras con la famosa carovana sono al confine già da qualche giorno, nella città messicana di