Stasera in tv | programmi tv di sabato 1 dicembre 2018

Programmi TV di Stasera - sabato 1 dicembre 2018. Su Rai 3 il film documentario su De Gregori : Francesco De Gregori Rai1, ore 20.35: Portobello Antonella Clerici torna nuovamente nel mercatino pazzerello di Rai1, e ancora una volta a coadiuvare la conduzione e a coordinare il lavoro delle instancabili sei centraliniste sarà Carlotta Mantovan. Per il penultimo appuntamento, Portobello ospiterà in studio due inserzionisti speciali, Claudio Amendola e Bobo Vieri, da poco diventato papà. Abbandonati i panni di bomber, Vieri mostrerà il lato ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 30 novembre 2018. Matteo Renzi tra le vittime dell’ultima puntata di «Scherzi a Parte» : Paolo Bonolis e Matteo Renzi a Scherzi a Parte Rai1, ore 21.25: Prodigi – La Musica è Vita Per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Prodigi – La Musica è Vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF. Padroni di casa Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Protagonisti saranno nove ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 29 novembre 2018. Su Canale 5 «Biancaneve e il cacciatore» : Charlize Theron in Biancaneve e il Cacciatore Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 – Ultimi episodi - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Omega come omicidio: Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene bruscamente ...

Stasera in tv : programmi e film del 1° dicembre : A seguire doppio appuntamento con la serie televisiva Bull: alle 21.50 Insabbiamento , alle 22.40 Scienza e coscienza . Rai3 , a partire dalle ore 21.40 presenta Vero dal vivo Francesco De Gregori . ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 28 novembre 2018. Su Rai2 «L’Ispettore Coliandro» : Iva Zanicchi - L'Ispettore Coliandro Rai1, ore 20.30: Champions League Tottenham–Inter Quinta partita del gruppo B di Champions League, che potrebbe regalare ai nerazzurri l’approdo agli ottavi con un turno di anticipo. La telecronaca, in diretta da Wembley, sarà di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro, con il contributo a bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. La gara, come sempre, sarà preceduta e ...

Programmi TV di Stasera - martedì 27 novembre 2018. Su Rai2 «Il Ristorante degli Chef» : Philippe Léveillé, Isabella Potì e Andrea Berton - Il Ristorante degli Chef Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale - 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le bambole: Siamo negli anni 50, a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce ...