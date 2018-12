STASERA IN TV Film e Programmi 31 dicembre 2018

Programmi TV di STASERA - sabato 1 dicembre 2018. Su Rai 3 il film documentario su De Gregori : Francesco De Gregori Rai1, ore 20.35: Portobello Antonella Clerici torna nuovamente nel mercatino pazzerello di Rai1, e ancora una volta a coadiuvare la conduzione e a coordinare il lavoro delle instancabili sei centraliniste sarà Carlotta Mantovan. Per il penultimo appuntamento, Portobello ospiterà in studio due inserzionisti speciali, Claudio Amendola e Bobo Vieri, da poco diventato papà. Abbandonati i panni di bomber, Vieri mostrerà il lato ...

Celos Gelosia film STASERA in tv 30 novembre : cast - trama - streaming : Celos Gelosia è il film stasera in tv venerdì 30 novembre 2018 in onda in prima serata su Cielo alle ore 21.15. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Celos Gelosia film stasera in tv: cast e regia La regia è di Vicente Aranda. Il cast è composto da Aitana Sánchez-Gijón, Daniel Giménez Cacho, Maria Botto, Luis Tosar, Alicia Sánchez. Celos Gelosia film stasera in tv: trama Antonio ...

Transcendence film STASERA in tv 30 novembre : cast - trama - streaming : Transcendence è il film stasera in tv venerdì 30 novembre 2018 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Transcendence film stasera in tv: cast La regia è di Wally Pfister. Il cast è composto da Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Kate Mara, Cillian Murphy, Clifton Collins Jr., Cole Hauser, Josh Stewart, Olivia Taylor ...

Blood Diamond film STASERA in tv 30 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Blood Diamond è il film stasera in tv venerdì 30 novembre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Edward Zwick ha come protagonisti Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Blood Diamond film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico, Thriller ANNO: 2006 REGIA: ...

Un matrimonio da favola film STASERA in tv 30 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Un matrimonio da favola è il film stasera in tv venerdì 30 novembre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Carlo Vanzina ha come protagonisti Ricky Memphis e Adriano Giannini. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un matrimonio da favola film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Carlo Vanzina ATTORI: Ricky ...

No Escape Colpo di Stato film STASERA in tv 30 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : No Escape Colpo di Stato è il film stasera in tv venerdì 30 novembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da John Erick Dowdle ha come protagonisti Owen Wilson e Pierce Brosnan. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV No Escape Colpo di Stato film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: No Escape GENERE: ...

Biancaneve e il Cacciatore film STASERA in tv 29 novembre : cast - trama - streaming : Biancaneve e il Cacciatore è il film stasera in tv giovedì 29 novembre 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Biancaneve e il Cacciatore film stasera in tv: cast La regia è di Rupert Sanders. Il cast è composto da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jones, Nick ...

Captain America Civil War film STASERA in tv 29 novembre : cast - trama - streaming : Captain America Civil War è il film stasera in tv giovedì 29 novembre 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Captain America Civil War film stasera in tv: cast La regia è di Anthony e Joe Russo. Il cast è composto da Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeremy Renner, Daniel ...

5 buoni motivi per guardare Captain America Civil War su Rai2 - il film Marvel in onda STASERA 29 novembre : Uniti vinciamo, divisi perdiamo: arriva Captain America Civil War su Rai2, stasera 29 novembre. Il film targato Marvel sbarca in prima tv per regalare emozioni forti ai più impavidi - mentre su Rai1 c'è la graziosa Alessandra Mastronardi con L'Allieva 2. Captain America Civil War si colloca dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, ma soprattutto narra le conseguenze di The Winter Soldier - da cui eredita il tono politico più adulto. In ...

