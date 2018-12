Staphylococcus epidermidis | ' potenzialmente letale' secondo uno studio inglese

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018)è il nome scientifico di un batterio che normalmente è un commensale innocuo della pelle umana, ma è in grado di originare infezioni molto pericolose data la sua resistenza agli antibiotici che lo rendono. I soggetti finora più esposti sono stati i pazienti che hanno subito interventi di chirurgia ortopedica, contagiati probabilmente per la contaminazione degli strumenti operatori. Recentemente in Regno Unito un team di ricercatori ha scoperto l'origine della sua azione patogena,L'origine genetica Un recentedell'Università di Bath,condotto dal dottor Sheppard e pubblicato su "Nature comunications" ha scoperto i geni responsabili dell'azione patogena del batterio, studiandone anche la trasmissibilità, allo scopo di migliorare l'odierna profilassi chirurgica e contenere il pericolo. La patogenicità dello...