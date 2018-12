Spalletti | ' Totti? Se lo vedo | lo saluto'

Inter - Spalletti sfida il suo passato : 'Totti? Avrei precisazioni da fare' : L'Inter deve dimenticare la sconfitta di Wembley contro il Tottenham e deve ripartire all'Olimpico contro la Roma, il passato di Luciano Spalletti. Totti. 'Avrei precisazioni da fare. Se lo vedrò allo ...

Inter - Spalletti : "Settimana decisiva. Totti? Non parlo" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliari: "Possiamo rimetterci in carreggiata con le prime"

Inter - Spalletti : 'Settimana chiave per avvicinare le prime. Totti? Prima leggo tutto il libro - poi commento' : Dopo la conferenza stampa in vista di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport : ' Settimana della verità? È importantissima perché ci potrebbe rimettere in carreggiata e permettere di andare a rivedere le squadre battistrada che ora abbiamo perso di vista . Di conseguenza ...

Totti racconta la rissa con Spalletti : 'Vigliacco non ti servo più. A Bergamo ci separarono in quattro' : 'Vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine': così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da ...

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ La rissa sfiorata con Spalletti

La lite e la rabbia : i retroscena Totti-Spalletti : Tra gli invitati i campioni d'Italia del 2001 e quelli che hanno alzato con lui la Coppa del Mondo nel 2006, assieme ad ex compagni e allenatori. Ma senza Luciano Spalletti. Uno degli episodi messi ...

