Spalletti | padre Lautaro? danno a Inter

Inter - il padre di Lautaro contro Spalletti : 'Finirà la tua buona sorte' : ROMA - Non sembra essere andata giù al padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez la decisione di non far giocare il giovane argentino nel match contro il Tottenham . E lo ha voluto far sapere ...

