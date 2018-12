Spal-Empoli 2-2 | doppio Kurtic | ai toscani non bastano Caputo e Krunic

DIRETTA Spal EMPOLI/ Risultato finale 2-2 - info streaming : un punto a testa al 'Mazza' - IlSussidiario.net : DIRETTA SPAL EMPOLI streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della sfida salvezza per la 14giornata di Serie A.

Highlights Spal-Empoli 2-2 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Spettacolare doppietta di Kurtic - che siluro di Krunic : SPAL ed Empoli hanno pareggiato per 2-2 nel primo anticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La Spettacolare doppietta di testa firmata da Kurtic ha salvato i padroni di casa contro i toscani, lo scontro diretto per la salvezza si conclude con un punto per parte: ora la SPAL è 15^ con 14 punti, uno in più dell’Empoli. Jasmin Kurtic porta in vantaggio i ferraresi al 5′ concretizzando l’angolo di Schiattarella ...