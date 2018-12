Soyuz | siamo alla fine di un’era per la navicella spaziale russa?

wired

(Di sabato 1 dicembre 2018)Il 3 dicembre, con partenza alle 12:31 ora italiana, unatornerà nello Spazio con un equipaggio. La navetta, sulla quale il prossimo 26 luglio Luca Parmitano inaugurerà la missione dell’Agenziaeuropea Beyond, sarà lanciata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, per trasportare sulla Stazioneinternazionale la statunitense Anne McClain, il canadese David Saint-Jacques e il russo Oleg Kononenko.Il lancio sarà il primo, cosiddetto crewed, dall’incidente dello scorso 11 ottobre, quando, due minuti dopo la partenza, il cosmonauta Aleksej Ovchinin e il collega americano Nick Hague sono stati costretti a un’espulsione di emergenza a causa di un’avaria.Risolto con un rientro balistico, che rispetto al planato può sottoporre l’equipaggio ad accelerazioni fino a nove volte la forza di gravità invece di cinque o sei, l’incidente si ...