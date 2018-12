Soyuz - siamo alla fine di un’era per la navicella spaziale russa? : Il 3 dicembre, con partenza alle 12:31 ora italiana, una Soyuz tornerà nello Spazio con un equipaggio. La navetta russa, sulla quale il prossimo 26 luglio Luca Parmitano inaugurerà la missione dell’Agenzia spaziale europea Beyond, sarà lanciata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, per trasportare sulla Stazione spaziale internazionale la statunitense Anne McClain, il canadese David Saint-Jacques e il russo Oleg Kononenko. Il lancio ...