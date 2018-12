Sorpresa | anche in America ora le culle sono vuote

Sondaggi - la Lega stacca il M5s : più 6 per cento. Sorpresa : in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche i 5 Stelle : La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per cento, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbe Lega e chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimo Sondaggio di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i CinqueStelle che registrano una flessione dell’1 per cento rispetto all’inizio del mese e si abbassano ...

Anche Pablo Escobar in Narcos : Messico - video del ritorno a Sorpresa di Wagner Moura nella quarta stagione : A sorpresa c'è Anche Pablo Escobar in Narcos Messico, la quarta stagione della saga del narcotraffico targata Netflix. Può essere definito a tutti gli effetti un crossover quello con cui il nuovo protagonista incontra il dominatore assoluto della trama delle prime due stagioni, quando le linee temporali del racconto si sovrappongono fino a far incrociare le due storie. ATTENZIONE SPOILER! Come noto, Narcos Messico racconta le origini del ...

Milan - Rodriguez e Laxalt - che Sorpresa : corsa e cross anche da sinistra : Era la catena debole del Milan di questi primi mesi, nel giro di 90 minuti è diventata un punto di forza quasi quanto il lato 'Susista': tra i passi avanti mostrati dai rossoneri nel 3-2 alla ...