Sophia Loren manda un messaggio a Ludovica Nasti | l' attrice napoletana de L' amica geniale

La vestaglia indossata da Sophia Loren in "Una giornata particolare" andrà all'asta : Va all'asta uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' (1977) di Ettore Scola. L'abito sarà messo in vendita, con una stima tra 18.000 e 20.000 euro, apprende l'AdnKronos, martedì 11 dicembre da Minerva Auctions (Gruppo Finarte) a Roma, a Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli.La vestaglia in cotone fu disegnata dal regista Scola per il ...

"A chi mi ispiro? Alla Loren" : Ludovica Nasti - star de L'Amica Geniale - identica a Sophia : Carnagione olivastra, capelli scuri e profondi occhi verdi: ecco il ritratto di Ludovica Nasti, attrice de L'Amica Geniale, serie targata Rai Uno tratta dai best-seller della scrittrice Elena Ferrante. La giovanissima attrice, classe 2007, interpreta Raffaella (Lila) Cerullo da bambina ed è praticamente al suo esordio cinematografico. Ludovica Nasti è originaria di Pozzuoli dov'è nata il 26 settembre di 11 anni fa e fin da ...

TERESANNA PUGLIESE E GIOVANNI GENTILE - MATRIMONIO IN DIRETTA A POMERIGGIO 5/ "L'abito è in stile Sophia Loren" : TERESANNA PUGLIESE e GIOVANNI GENTILE si sposano oggi, 27 settembre, in DIRETTA a POMERIGGIO 5. Ecco le prime anticipazioni sulle nozze e sull'abito della sposa...(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:05:00 GMT)