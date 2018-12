Softball | Serie A1 2019 | comunicate le dieci squadre partecipanti al prossimo campionato

Italian Softball Series - BUSSOLENGO CAMPIONE D’ITALIA : battuta Bollate in 4 partite ed una giornata da brividi : Lo Specchiasol BUSSOLENGO è CAMPIONE d’Italia di Softball per la sesta volta nella propria storia, nonché terza nelle ultime quattro edizioni del campionato. La formazione veneta ha superato in 4 partite le dominatrici della stagione regolare dell’MKF Bollate, espugnando per due volte in una giornata il campo avverso. Per BUSSOLENGO si tratta di uno scudetto che va a completare l’aspetto trionfale di una stagione che ha visto ...

Softball - Bussolengo e Bollate fanno 1-1 nella serie Scudetto : Uno a uno e palla al centro. Si chiude con un pareggio la prima, lunghissima, giornata delle finali del Softball italiano anche se sarebbe più corretto parlare di una due giorni vista l'interruzione ...

Italian Softball Series : Bollate e Bussolengo vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani : Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1. La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da ...

Italian Softball Series : la pioggia interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

Italian Softball Series : parte oggi la finale di Serie A1 tra Bussolengo e Bollate - le due dominatrici della stagione : Si apre oggi la finale scudetto della Serie A1 di Softball, ribattezzata Italian Softball Series: ad affrontarsi sono le due squadre che hanno dominato l’annata in essere, e cioè il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo. La Serie si svolgerà al meglio delle 3 partite su 5, con le prime due a Bussolengo e le altre tre a Bollate, compresa l’eventuale bella programmata, in caso di necessità, per domenica 14 ottobre. Le due squadre ...

Italian Softball Series : quando si gioca la finale scudetto? Programma - orari e tv : Si sta avvicinando il momento delle prime due gare della finale scudetto della Serie A1 di Softball, ribattezzata per l’occasione Italian Softball Series. Si troveranno di fronte il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo, che sono le due compagini che hanno dominato in lungo e in largo la stagione regolare, oltre ad essersi divise due delle tre coppe europee disputate quest’anno. La serie si giocherà al meglio delle cinque partite, ...

Softball - playout Serie A1 : Parma conquista la salvezza - la Sestese retrocede in A2 : E’ finita la Serie di playout tra Parma e Sestese. L’hanno vinta le emiliane, che con il successo in gara3 della stessa hanno conquistato la permanenza in Serie A1, condannando dunque le toscane a scendere di categoria. Rimasto sostanzialmente silente per tre inning e metà del quarto, l’incontro si è acceso nella parte bassa di quest’ultimo, con un RBI di Salvatici che, per mezzo di un singolo, ha consentito a Carletti di ...

Softball - Semifinali Serie A1 : Bussolengo e Bollate in finale scudetto. Nei playout Sestese e Parma alla bella : In un giorno si sono già decise le due squadre finaliste della Serie A: la finale di quelle che verranno ribattezzate le Italian Softball Series si disputerà tra Specchiasol Bussolengo e MKF Bollate. Entrambe le formazioni hanno avuto bisogno delle sole prime due partite per superare rispettivamente Caronno e Forlì. Diversa la situazione, invece, nell’incontro di playout: a decidere l’ultima salvezza e la terza retrocessa in A2 sarà ...