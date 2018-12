Slittino | Coppa del Mondo Whistler 2018 | Wolfgang Kindl vince su Lock e Egger | ottavo

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Toni Eggert vince nel doppio in un festival tedesco - indietro gli italiani : I tedeschi Toni Eggert e Sascha Beneckene si aggiudicano la tappa di Whistler, in Canada, della Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. La Germania ha completato una splendida tripletta sul budello canadese dato che al secondo posti si è classificata la coppia composta da Robin Johannes Geueke e David Gamm distante appena 19 millesimi dalla vetta. Completano il podio Tobias Wendt e Tobias Arlt che, a loro volta, si fermano ad appena 10 millesimi ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Fabian Malleier si qualifica e raggiunge tutti gli altri italiani : Buone notizie da Whistler, in Canada, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di Slittino: nella discesa della Nations Cup l’unico italiano in gara, Fabian Malleier ha centrato il passaggio alla prova del circuito maggiore piazzandosi al 17° posto, sfruttando la squalifica del tedesco Max Langenhan, che aveva chiuso nono. Nella prova maschile doppietta austriaca con Armin Frauscher davanti al connazionale Reinhard Egger (50″310 ...

Slittino - cinque i convocati da Zöggeler per le due tappe di Coppa del Mondo junior in programma in Nord America : Felderer, Lukas Gufler, Hofer, Oberhofer e Nina Zöggeler: ecco i convocati per le tappe di Coppa del Mondo junior in Nord America Armin Zöggeler, direttore tecnico della Nazionale di Slittino artificiale, ha scelto gli atleti da portare in Nord America per le prime due tappe di Coppa del Mondo junior. Tra i convocati ci sono due uomini, Leon Felderer e Lukas Gufler, e tre donne, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler: tutti hanno ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - la Nazionale azzurra vola in America : in programma tre gare di Coppa del Mondo : Si parte per Whistler, venti giorni in Nord America per tre gare di Coppa del Mondo Archiviata la tappa inaugurale di Igls con il bel secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, la Nazionale di Slittino su pista artificiale lascia l’Europa e si trasferisce in America del Nord per oltre tre settimane, da lunedì 26 novembre (quando arriverà a Whistler, in Canada) a martedì 18 dicembre, durante le quali affronterà ben tre ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : prima tappa positiva per l’Italia. Podio per Fischnaller - tanti buoni piazzamenti : prima tappa per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls che sorride subito ai colori azzurri: un Podio e tanti piazzamenti di rilievo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler che dimostra subito di essere pronta a disputare una stagione da protagonista. La stella, ovviamente, è Dominik Fischnaller: il nativo di Bressanone sembra aver messo nel dimenticatoio l’estrema delusione del quarto posto olimpico (soli ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Non c’è tempo per rifiatare. Subito pronta la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale per il secondo appuntamento stagionale: dopo l’esordio di Igls si vola oltreoceano, precisamente in Canada, a Whistler Mountain, catino che ha ospitato le Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre al palinsesto TV, del fine settimana. programma Coppa del Mondo Whistler Mountain 2018 Venerdì ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller : “Mi piace molto questa pista. Sono contento della fase di partenza” : Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco. “Igls ...

Slittino - Classifica Coppa del Mondo 2018-2019 dopo Igls : Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile : Terminata con le sprint la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino in quel di Igls. Andiamo a scoprire tutte le classifiche. singolo maschile 1 Kindl Wolfgang AUT 170 2 Ludwig Johannes GER 160 3 Fischnaller Dominik ITA 127 4 Loch Felix GER 120 5 Gleirscher David AUT 115 5 Gorbatcevich Aleksandr RUS 115 9 Fischnaller Kevin ITA 78 Doppio 1 Steu/Koller AUT 200 2 Yuzhakov/Prokhorov RUS 155 Prokhorov 3 Eggert/Benecken GER 140 4 Wendl/Arlt GER ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : vittorie a Geisenberger - Kindl e Steu/Koller. Piazzamenti nella top-10 per gli italiani : Si chiude con le prove sprint il programma della prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Singolo maschile Il campione del Mondo Wolfgang Kindl, che proprio su questo catino si era andato a prendere l’oro iridato della specialità, non sbaglia e si prende il successo davanti al pubblico di casa. Seconda posizione e primo podio in carriera per la sorpresa russa: Aleksandr Gorbatcevich, che con il ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Steu-Koller profeti in Patria - quinti Rieder-Rastner. Grave errore per Nagler-Malleier : Si parte con una sorpresa nella prima prova del doppio nella Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino. Si attendeva il consueto dominio tedesco, invece sono i padroni di casa Thomas Steu e Lorenz Koller ad aggiudicarsi la gara d’esordio, precedendo i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken di 180 millesimi ed i russi Vladislav Yuzhakov e Iurii Prokhorov di 282. Sul budello di Igls-Innsbruck gli slittinisti hanno fatto enorme fatica, con una ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : Andrea Voetter splendida quinta! Natalie Geisenberger vince nel tripudio tedesco : Subito un gran risultato per l’Italia nel debutto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls (Austria). Nel singolo femminile arriva la miglior performance della carriera per quanto riguarda Andrea Voetter: nella gara vinta dalla solita Natalie Geisenberger, l’azzurra conquista in rimonta una strepitosa quinta posizione. Un segnale di quanto il movimento tricolore sia in crescita anche per ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : a Igls ottima prova in Nations Cup di Felderer/Gufler : Si è aperta oggi, con la consueta prova di Nations Cup (una vera e propria qualificazione in vista delle gare ufficiali che assegneranno i punti), la Coppa del Mondo 2019 di Slittino: la prima tappa è in Austria, sul catino di Igls. La Nazionale italiana brilla con la seconda piazza di Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio: i giovanissimi azzurri danno spettacolo e chiudono alle spalle dei russi Kashkin e Korshunov, agguantando la ...