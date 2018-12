Silvia Provvedi emozionata al GF Vip | il gesto inaspettato di Malefix

Silvia Provvedi e Malefix - passo importante al Gf Vip : “È una dichiarazione d’amore” : Gf Vip, Silvia Provvedi e Malefix: gli auguri speciali per il suo compleanno Oggi è un giorno speciale per Silvia Provvedi: Malefix le ha mandato un aereo con un messaggio molto importante per il suo compleanno! Oggi Le Donatella infatti festeggiano 25 anni d’età, avrebbero voluto festeggiarli insieme al Gf Vip 2018 ma Giulia è […] L'articolo Silvia Provvedi e Malefix, passo importante al Gf Vip: “È una dichiarazione ...

Colpo di scena Gf Vip - Silvia Provvedi ha un fidanzato : "Sta facendo il conto dei giorni" : In mattinata è arrivato per la cantante un romantico messaggio di buon compleanno: "Meno nove. Buon compleanno principessa"...

Grande Fratello Vip - prima della finale gelano Giulia Salemi : la voce su Francesco Monte e Silvia Provvedi : Messaggio aereo particolare quello che, nella giornata di oggi, venerdì 30 novembre, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip . I protagonisti di questo momento sono stati Francesco Monte e Silvia ...

Al Grande Fratello Vip inquilini isterici : Walter Nudo sbrocca - Silvia Provvedi furiosa con.. : Grande Fratello Vip a nervi scoperti in vista della finale del 10 dicembre. Francesco Monte litiga con Giulia Salemi punzecchiata anche da Silvia Provvedi e Walter Nudo si mette contro il gruppo. ...

Silvia Provvedi parla del rapporto tra la madre e Fabrizio Corona : Fabrizio Corona e la madre di Silvia Provvedi erano uniti Il venerdì mattina è stato carico di sorprese per Silvia Provvedi. La mora delle Donatella, prima finalista del Grande Fratello Vip ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fans e da quelli di Francesco Monte e poi uno dalla sorella Giulia, uscita nel corso dell’ultima diretta del reality dopo un televoto lampo. In questi minuti la cantante è tornata a parlare di Fabrizio Corona, ...

Monte e Silvia Provvedi - la coppia che piace : messaggio aereo inaspettato : Monte e Silvia Provvedi, arriva un messaggio aereo inaspettato al Grande Fratello Vip: “Affinità reale” Nuovo messaggio aereo questa mattina per i concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolare per Francesco Monte e Silvia Provvedi. Sembra proprio che i telespettatori apprezzino non poco il bellissimo rapporto nato tra i due gieffini. Sin dall’inizio, Francesco ha […] L'articolo Monte e Silvia Provvedi, la coppia che ...

Francesco Monte innamorato di Giulia? La confessione a Silvia Provvedi : Francesco Monte fa una confessione a Silvia Provvedi su Giulia Salemi Dopo due mesi di corteggiamenti e litigi vari, Francesco Monte si sta lasciando andare nei confronti di Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato a Silvia Provvedi di provare sentimenti importanti per la giovane influencer italo-persiana, mentre quest’ultima era impegnata in Spa. Ancora due settimane e calerà il sipario sulla terza edizione del ...

Lory Del Santo piange per Silvia Provvedi - che reagisce così : Lory Del Santo in lacrime davanti a Silvia Provvedi: ecco cosa è successo al Gf Vip Lory Del Santo e Silvia Provvedi al Gf Vip hanno avuto qualche divergenza nelle ultime due settimane. In particolare, le spiegazioni di Lory su alcuni suoi confessionali non sono piaciute a qualcuno in Casa, in particolare a Silvia. Lei […] L'articolo Lory Del Santo piange per Silvia Provvedi, che reagisce così proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi massacra Giulia Salemi : attacco personale - la crisi isterica : Al Grande Fratello Vip è rissa tra donne, in particolare tra Silvia Provvedi e Giulia Salemi . La prima è furibonda con la seconda perché, a detta sua, ha poco coraggio. Secondo Silvia, la Salemi ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi sotto alla doccia : occhio a cosa indossa - erotismo sotto ai tacchi : Una doccia calda per Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip . A Roma, fuori, fa freddo. Dunque la bionda del duo Le Donatella si concede un getto d'acqua calda. Ma questa volta lo spettacolo non è dei ...

GFVip - Giulia Provvedi in lacrime su IG : 'Ora tutti uniti per Silvia' : Giulia Provvedi, a sorpresa, ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Qualche ora dopo essere uscita dalla casa. Nella casa più spiata d’Italia, dopo l’uscita di scena di Giulia, è alta tensione tra alcuni coinquilini. Silvia Provvedi, infatti, si è scagliata contro Giulia Salemi. La modella persiana è stata accusata dall’ex fidanzata di Fabrizio Corona di non essersi messa in gioco per andare al televoto durante il ...

GF Vip - Silvia Provvedi mortifica la Salemi : 'Mia sorella è stata più dignitosa di te' : L'eliminazione di Giulia Provvedi dalla terza edizione del Grande Fratello VIP, continua a far discutere; sua sorella Silvia, in particolare, non smette di sottolineare il coraggio che ha avuto la gemella nell'andare al televoto al posto di Giulia Salemi. Parlando proprio con l'influencer di origini persiane, l'ex fidanzata di Fabrizio Corona ha definito come "più dignitosa" la scelta dell'altro membro de Le Donatella di mettersi in gioco e ...

Silvia Provvedi e Lory Del Santo - arriva il chiarimento : l’attrice in lacrime : Silvia Provvedi e Lory Del Santo, arriva la pace al Grande Fratello Vip: l’attrice scoppia in lacrime Forti scontri quelli tra Silvia Provvedi e Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, nel corso di queste ultime settimane. Scendendo nel dettaglio, la gemella de Le Donatella non apprezza per nulla un determinato atteggiamento dell’attrice. Secondo Silvia, […] L'articolo Silvia Provvedi e Lory Del Santo, arriva il chiarimento: ...

Grande Fratello Vip 2018/ Silvia Provvedi a caccia della vittoria : Francesco Monte l'ostacolo maggiore? - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi cerca la vittoria dopo l'eliminazione della sorella Giulia: Francesco Monte è l'ostacolo magigore?