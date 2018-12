Sicilia | da Musumeci via libera a regolamento Irca 2

Sicilia : da Musumeci via libera a regolamento Irca : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - Il governo Musumeci ha dato il via libera al regolamento dell’Irca, il nuovo soggetto che prenderà il posto di Ircac e Crias, i due enti che gestiscono le agevolazioni finanziarie in favore delle imprese artigiane e cooperative. “Abbiamo messo in campo - evidenzia il pr

Sicilia : Musumeci all'Antimafia - Sistema Montante? Era Lumia dominus Regione... : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - "Più che un 'Sistema Montante' c'era in Sicilia un vero e proprio 'Sistema Lumia'. Era lui il dominus della macchina regionale. Mentre Montante rappresentava solo gli interessi di pezzi dell'imprenditoria Siciliana". A riferirlo alla Commissione regionale antimafia all

Sicilia : Toninelli - Musumeci chieda nomina Commissario : Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Ho proposto al governatore Musumeci di inoltrare richiesta affinché il Governo possa nominare un Commissario straordinario in grado di sbloccare i fondi, aggirare gli ostacoli burocratici e far partire tanti progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della disastrat

Musumeci e Miccichè insieme per il rilancio della Sicilia - Mancuso - FI - : La gente ha bisogno di sperare : ... rilancio dell'economia attraverso il massimo sfruttamento dei fondi europei disponibili e ripristino del diritto ai servizi alla persona. Viabilità, accoglienza, sviluppo sono i temi del futuro. ...

Sicilia : Musumeci - bilancio asciutto - no a maggiore spesa : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - "Il nostro sarà un bilancio essenziale, asciutto. Quest'anno, per la prima volta nella storia della Sicilia degli ultimi governi, vorremmo approvarlo entro il 31 dicembre, come prevede la legge, per evitare di ricorrere all'esercizio provvisorio. Farlo significherebbe

Maltempo - Musumeci : “Ordinanza della Protezione Civile per la Sicilia” : E’ stata firmata l’ordinanza di Protezione Civile nazionale sui primi interventi urgenti in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia a partire dall’ottobre scorso. In particolare l’articolo 4 ha recepito la proposta, varata dal governo Musumeci, di deroga al Piano assicurativo per i gravi danni subiti dagli agricoltori a causa del Maltempoabbattutosi sull’Isola nelle scorse ...

Sicilia - Musumeci cambia il rendiconto dopo la parifica della corte dei Conti. I giudici : “Mai successo niente del genere” : È scontro tra la corte dei Conti della Sicilia e il governo regionale di Nello Musumeci. I magistrati contabili hanno contestato al governatore di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, che era già stato parificato dalla stessa corte a luglio. Al suo posto all’Assemblea regionale Siciliana è stato testo trasmesso un nuovo testo per l’approvazione. “Mai successa una cosa del genere“, ha ...

Sicilia : Musumeci a Toninelli - rete viaria in drammatico stato di degrado : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Sono contento di avere incontrato il ministro Toninelli perché così il governo ha piena consapevolezza del pauroso e drammatico, irragionevole, stato di degrado nel quale si trova la rete viaria Siciliana, alla quale aggiungo anche la rete ferroviaria in Sicilia, che

Sicilia - governo Musumeci cambia rendiconto : shock della Corte Conti : La Corte dei Conti Siciliana ha contestato al governo del presidente Nello Musumeci di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, già parificato dai giudici a luglio, con un ...

Sicilia : Musumeci nomina nuovi manager sanità : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - La Giunta di governo della Sicilia ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità Siciliana "attingendo, così come previsto dalla normativa vigente, dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione". "La Sicilia è la seconda Reg

Maltempo Sicilia - Musumeci nelle zone alluvionate : “Lo Stato intervenga” : Si è conclusa con un lungo applauso alla memoria di Giuseppe Liotta, il medico ospedaliero vittima a Corleone dell’alluvione dei giorni scorsi, l’affollata assemblea dei sindaci presieduta nel Comune di Ribera (Agrigento) dal governatore Nello Musumeci. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera; i dirigenti dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale, Carmelo Frittitta e Mario Candore; il ...

Maltempo Sicilia : domani sopralluogo di Musumeci nell’Agrigentino : domani il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà nell’Agrigentino, per un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione delle ultime settimane. Nella notte tra sabato e domenica, in provincia, a Cammarata, è morta una coppia di coniugi. Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, il governatore, alle 10, sarà a Sciacca, dove ad accoglierlo ci sara’ il sindaco. A seguire, alle 12, ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua : “Da parte del governo e da parte della comunita’ Siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità” : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità e continueremo a chiedere lo stato di emergenza al Governo integrando al perimetro già individuato le aree già colpite, nelle ultime giornate”. Lo ha annunciato il governatore Siciliano Nello Musumeci a margine della riunione di giunta. “Speriamo davvero che da Roma ci spossa arrivare una risposta, capire l’entità dello stanziamento che intendono deliberare – dice Musumeci ...