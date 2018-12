Si apre il paracadute sul bond Carige

Base jumper si lancia ma il paracadute non si apre. Il video choc : immagini forti : Era salito in cima alla vetta di una delle rupi più famose d’Europa, sogno di ogni Base jumper. Saltare nel vuoto, sentire l’aria che passa tra i capelli e l’adrenalina che scorre nelle vene. Nazarè, Portogallo, doveva essere una giornata di festa è diventata una tragedia. L’ultima di una lunga serie. Dominik Loyen, turista tedesco di 50 anni era un Base jumper. Si è lanciato da un promontorio alto circa 100 metri. Lui al fianco di un amico e ...