Sette azzurri al via a Beaver Creek

Slittino - Sette azzurri in allenamento a Bressanone : assenti Pigneter - Clara e Lanthaler : Sabato allenamento a ranghi ridotti: solo in sette a Bressanone, a riposo Pigneter, Clara e Lanthaler Torna ad allenarsi Simone Gaio, turno di riposo per tutti i vincitori dell’ultima Coppa del mondo, Patrick Pigneter e Florian Clara tra gli uomini, Evelin Lanthaler tra le donne. Sabato 1 dicembre, nel giorno in cui era previsto inizialmente l’inizio della stagione con la tappa di Kühtai, poi posticipata al weekend del 15 e 16 ...

Sci alpino – Coppa del mondo : oggi la discesa maschile di Lake Louise - Sette azzurri in gara : Alle 20.15 la prima prova nella discesa maschile di Lake Louise: Fill parte per secondo, Innerhofer ha il 4, Paris il 13 Si parte alle ore 20.15 italiane, le 12.15 locali, e il primo a testare la neve della pista olimpica di Lake Louise sarà il norvegese Kjetil Jansrud, poi subito dopo toccherà all’azzurro Peter Fill. È la prima delle tre prove previste sull’impianto canadese, perché la stagione di Coppa del mondo di discesa ...

Sci di fondo - Sette gli azzurri in gara nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ruka : Cinque uomini e due donne nell’opening di Coppa del Mondo a Ruka. Pellegrino a caccia del primo podio nella località finlandese Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori in campo maschile e Greta Laurent e Lucia Scardoni fra le donne sono gli italiani iscritti sabato 24 e domenica 25 novembre alle prime gare di Coppa del Mondo sulla pista di Ruka, in Finlandia. In programma ...

Calcio - amichevole Italia-Stati Uniti. I precedenti tra le due formazioni. Gli azzurri con Sette vittorie in undici incontri : Archiviato il pareggio 0-0 contro il Portogallo che non ha consentito di ottenere il pass per la Final Four di Nations League 2019, la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini scende nuovamente in campo, domani alle ore 20.45, allo “Luminus Arena” di Genk (Belgio) contro gli Stati Uniti. Un test amichevole che servirà al CT per vedere all’opera alcuni dei volti nuovi convocati in questi giorni dedicati agli impegni con la maglia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per il gigante di Beaver Creek - Sette azzurri negli USA : Sono state diramate le convocazioni per il gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che si disputerà domenica 2 dicembre nella località statunitense. Si tratta della prima prova stagionale in questa specialità data la cancellazione della gara di Soelden a causa delle avverse condizioni meteo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri. Si punterà soprattutto su Manfred Moelgg ...

Slittino - ultimi Sette giorni di lavoro per gli azzurri ad Altenberg : assente Andrea Vötter : Ultima settimana di preparazione ad Altenberg per gli slittinisti, Andrea Vötter non ci sarà Ultima settimana di preparazione per il gruppo di Coppa del mondo di Slittino su pista artificiale prima dell’inizio della stagione. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato ad Altenberg, in Germania, sei uomini e una sonna: si tratta di Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, ...

Inter - Icardi : che numeri! Sei gol in Sette tiri - così Maurito fa impazzire i nerazzurri : Tira e segna. Tocca qualche pallone e poi fa gol. Il primo di rapina e il secondo mandando al bar Lulic. L'habitat? Sempre quegli ultimi, decisivi, sedici metri, dove Mauro Icardi diventa "ultimo ...

Karate - il ranking mondiale (ottobre 2018) : le classifiche aggiornate. Sette azzurri nella top 10 : Si avvicina il momento clou della stagione del Karate, con i Mondiali di Madrid che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. nella rassegna iridata spagnola potremo assistere al duello tra i migliori atleti del momento e per cercare di capire quali saranno i favoriti, andiamo a scoprire i ranking mondiali aggiornati per ogni categoria. DONNE Kata Saldamente al commando la spagnola Sandra Sanchez davanti alla campionessa iridata in ...

Mondiali a Budapest : Chamizo cerca il 3° titolo iridato con lui in gara altri Sette azzurri : I suoi due principali avversari che sono lo statunitense Jordan Burroughs , 4 volte campione del mondo e oro olimpico a Londra 2012, e il turco Soner Demirtas, non lo sono, quindi potrebbero ...

Bob - gli azzurri al lavoro a Lillehammer : Sette gli atleti convocati dal dt Omar Sacco : Cominciano gli allenamenti in pista per la squadra di Coppa del mondo, che gira a Lillehammer Primi giri stagionali in pista per la squadra di bob artificiale di Coppa del mondo, che potrà girare sul catino di Lillehammer per affinare meccanismi e materiali da lunedì 15 a venerdì 26 ottobre. Il direttore tecnico Omar Sacco ha convocato Francesco Costa, Costantino Ughi, Simone Fontana, Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti e ...

Calendario Mondiali ciclismo 2018 : programma - orari e tv di domenica 30 Settembre. Tutti gli azzurri in gara : Oggi (domenica 30 settembre) si svolgerà la prova in linea elite maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Il gran finale di questa rassegna iridata sarà la spettacolare lotta per il titolo tra i professionisti su uno dei percorsi più duri di sempre. Nei 258 km da Kufstein a Innsbruck i corridori dovranno superare infatti oltre 4.600 metri di dislivello con lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%), le sette scalate ad Igls (7,9 ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 24 Settembre. Tutti gli azzurri in gara : Ultime speranze di medaglia per l’Italia ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Carola Paissoni e Nicholas Mungai proveranno a ribaltare le sorti di una competizione che finora non ha affatto arriso ai colori azzurri, dato che nessun rappresentante del Bel Paese finora è riuscito ad andare oltre il terzo turno. La Paissoni è un’atleta in grande crescita e sta dimostrando nel corso dei mesi di poter lottare ad armi pari con ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 23 Settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’occasione della vita. Lorenzo De Luca si gioca il podio nel salto ostacoli individuale ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, domenica 23 settembre, va in scena l’ultima giornata di gare, a cui farà seguito la cerimonia di chiusura del torneo iridato. E De Luca, attualmente quarto in classifica generale in sella ad Irenice Horta, avrà la grande occasione di salire sul podio, suggellando in tal modo i progressi ...