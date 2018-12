Serie C | Ternana-Vicenza 0-2 | Giacomelli e Zonta firmano il sorpasso Sudtirol-Pordenone

Video/ Pordenone-Ternana - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - Gruppo B - - IlSussidiario.net : Video Pordenone Fermana , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, posticipo della 13giornata del girone B di Serie C.

Serie C : Pordenone-Ternana - scontro al vertice. Cambia la guida del Girone A : Serie C, il quadro (parziale) dopo la 13^ giornataTanto entusiasmo e spettacolo nei tre gironi. L’Arezzo stavolta vince il big match di Piacenza e si prende la vetta, assieme alla Carrarese, mentre la Juventus Under 23 cola a picco. E’ fragoroso, ma per adesso senza conseguenze, il tonfo della Fermana nel Girone B, equilibrato all’estremo, mentre nel Gruppo C la Juve Stabia vince e stacca il Rende.Girone ASala-Brunori, l’Arezzo ...

Calcio Serie C - il tecnico Alessio Dionisi nel post partita di Imolese-Ternana. IL VIDEO : Punto d'oro per l' Imolese che al Galli blocca sullo 0-0 la corazzata Ternana , la cronaca del match qui , . La squadra di Dionisi, nel prossimo turno in programma domenica 25, sfiderà in trasferta il Monza di Berlusconi e Galliani. , d.b., Nella foto , dalla pagina facebook dell'...

Serie C : derby dell'Umbria in arrivo tra Ternana-Gubbio. Domenica diretta radio dalle 18.25 su RGM : ... che sarà diretta da Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Domenica a partire dalle 18.25 sulle frequenze di RGM Hit radio o sul canale 604 del Digitale Terrestre con "diretta Sport" e a seguire "...

Serie C : disastro Monza - la Ternana cala il poker al 'Brianteo' : Il gol di D'Errico illude la squadra di Brocchi, travolta poi dagli umbri: sugli scudi Marilungo, autore di una doppietta

Risultati Serie C diretta live : il Monza cerca conferme contro la Ternana : Risultati Serie C diretta live – Continua il programma valido per la giornata di Serie C, un turno che può dare importanti indicazioni per il futuro del torneo, in campo i Gironi A e B. Dopo il caos dei ripescaggi scende in campo l’Entella che prova a mettersi alle spalle le ultime polemiche e pensare solamente al campo. Trasferta difficile per il Siena contro il Gozzano, alla ricerca di conferme il Monza di Brocchi che dovrà ...

Caos ripescaggi in Serie B : ecco la decisione della Ternana : “Arrivati a questo punto non e’ possibile attendere ulteriormente. E’ chiaro che abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo scelto di ricominciare a giocare il campionato di Serie C da domenica. Andremo avanti nel girone B del campionato di Serie C e a questo punto lo faremo fino in fondo”: ecco le parole patron della Ternana, Stefano Bandecchi, il quale è intervenuto nel pomeriggio, con una nota, dopo la decisione ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione sulla Ternana : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il legittimo ...