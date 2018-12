Serie B | Cittadella | vittoria e secondo posto Boultam segna dopo 5 secondi

Serie B : Cittadella al secondo posto - sorridono Cremonese e Cosenza : ROMA - Il Cittadella s'impone, 3-1, nello scontro diretto per i playoff con la Salernitana e riprende momentaneamente al 2° posto il Pescara, impegnato nel posticipo domenicale, ore 21, a Perugia. ...

Serie B - vincono Cittadella e Cremonese. Altro ko per il Padova : TORINO - Dopo il pareggi a reti bianche tra Palermo e Benevento nell'anticipo della quattordicesima giornata, giocato ieri sera al Renzo Barbera , la Serie B offre oggi, alle 15, altri tre match: in ...

Risultati Serie B LIVE - la Salernitana sul difficile campo del Cittadella : Risultati Serie B LIVE – Dopo il pareggio a reti inviolate della partita tra Palermo e Benevento continua il programma della 14^ giornata del torneo cadetto, un turno che può dare importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Alle 15 tre interessanti partite, scontro al vertice tra Cittadella e Salernitana, entrambe le squadre in lotta per la zona payoff. Il Padova sul difficile campo del Cosenza cerca un risultato ...

Video/ Livorno Cittadella - 0-0 - highlights della partita - Serie B 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Livorno Cittadella , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, disputata al Picchi e valida nella 13giornata di Serie B.

Serie B - colpo del Carpi a Padova - il Venezia regola il Brescia. Livorno-Cittadella 0-0 : Il sabato pomeriggio di Serie B è molto veneto, con la vittoria del Venezia sul Brescia per 2-1, nonostante un tempo e mezzo di inferiorità numerica, con il pari del Cittadella a Livorno, ma pure con ...

Risultati Serie B : pari tra Livorno e Cittadella - successo esterno del Carpi [FOTO] : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 24 Novembre 2018 Padova (PD) ...

Serie B - Finotto mattatore : Cittadella-Venezia 3-2. Brescia-Verona 4-2 : Corini aggancia Grosso : Cittadella-Venezia 3-2: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Serie B Brescia Verona Cittadella Venezia Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Brescia-Verona 4-2 - Cittadella-Venezia 3-2 : La domenica pomeriggio di B ci ha regalato due derby da fiato sospeso e ricchi di gol: quello del lago di Garda e quello Veneto. Brescia-Verona 4-2 - Un altro stop per il Verona, un'altra vittoria ...

Serie B : Cittadella-Venezia 3-2 : ANSA, - CITTADELLA, PADOVA,, 11 NOV - Trascinato dalla tripletta di Finotto, il Cittadella batte il Venezia per 3-2 nel derby veneto del Tombolato e sale al quarto posto in classifica. Il Venezia ...

Risultati Serie B diretta live - la classifica : rimonta Cittadella - il Brescia condanna il Verona [FOTO] : 1/54 Foto Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie B - Brescia-Verona affidata a Ghersini. Cittadella-Venezia a Piccinini : TORINO - Sono state ufficialmente comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di andata di Serie B. Ecco l'elenco completo: ASCOLI - PADOVA ROS LUCIANO - MARGANI IV: ...

Serie B : Brescia e Cittadella accorciano sul Pescara. Rialza la testa il Livorno : TORINO - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Serie B 5^ giornata: Martedì 25 big match Cittadella-Benevento. La 5^ giornata del campionato di Serie B si giocherà Martedì 25 settembre

Video/ Cittadella Brescia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Cittadella Brescia (2-2): highlights e gol della partita dell'ottava giornata di Serie B. Doppio vantaggio veneto, le Rondinelle rimontano grazie a Morosini(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:24:00 GMT)