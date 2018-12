Serie A Roma | i convocati di Di Francesco | ok Perotti e Pastore Out Karsdorp

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Serie A – Tutto pronto per il big match Roma-Inter : quote e pronostici di Planetwin365 : Di Francesco non ha mai battuto Spalletti. Per Planetwin365 favorita l’Inter, l’obiettivo 500 goal tra le due formazioni è a un passo secondo gli analisti Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania e Padova sul velluto - insidie per Roma e Rapallo : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia facile sulla carta per le due big del massimo campionato. Il Catania ospiterà l’F&D H2O, mentre il Padova farà visita, sempre nella città etnea, al Torre del Grifo: i tre punti dovrebbero essere soltanto una formalità per entrambe. Non si può dire lo stesso per le inseguitrici: la Roma andrà a Verona, per cercare di espugnare la piscina della squadra rivelazione di ...

Serie A femminile - 9giornata : su Sky Sport Roma-Milan e il derby di Firenze : Chiuderà la nona giornata su Sky Sport il posticipo delle 12:30 con il derby di Firenze . La neo promossa Florentia , protagonista di un ottimo avvio di stagione e già capace di fermare sul pareggio ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A - le designazioni arbitrali : Roma-Inter a Rocchi. Sorpresa per Fiorentina-Juve : Attendendo questa sera la notte di Europa League, si potrà pensare al campionato. Serie A che tornerà sabato pomeriggio, alle 15 con Spal-Empoli, in attesa del big match alle 18 tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi. Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter (Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var […] L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali: Roma-Inter a ...

Serie A Udinese - Pezzella : «Vittoria contro la Roma ha tirato su il morale» : UDINE - Dopo la galvanizzante vittoria con la Roma , il morale in casa dell' Udinese è certamente meno tetro. A commentare l'attuale situazione della squadra ai microfoni bianconeri è andato oggi il ...

Serie A - Giudice Sportivo : due turni ad Ilicic ammende per Roma e Juventus : Due turni di stop per Josip Ilicic dell’Atalanta, Juventus e Roma punite, insieme all’Udinese, per cori di discriminazione territoriale, un turno di stop per Ivan Juric del Genoa, 5mila euro di ammenda per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono queste le decisione assunte dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e […] L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: due turni ad ...

Serie A - discriminazione territoriale : multate Juve - Roma e Udinese : C'era attesa per il comunicato del giudice sportivo di Serie A, che avrebbe dovuto decidere in merito ai cori contro la città di Napoli intonati dalle tifoSerie di Juventus, Roma e Udinese nelle gare ...

Serie A - solo multe per Juventus - Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli : Nessuna squalifica, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli inneggiati dalle tifoSerie nell'ultima giornata di campionato. L'articolo Serie A, solo multe per Juventus, Udinese e Roma dopo i cori anti-Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.