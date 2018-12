Serie A in tv: la programmazione di tutte le partite fino al 29 dicembre 2018

lanotiziasportiva

: #SerieA: la programmazione #DAZN ?? - LazioNews_24 : #SerieA: la programmazione #DAZN ?? - aquila7630 : Programmazione del weekend di #DAZN: ci saranno gli incontri di #SerieA, #SerieB, #Liga, #Ligue1, #Championship ing… -

(Di sabato 1 dicembre 2018)A in tv: ladileal 29La Lega Nazionale ProfessionistiA ha diramato tutti gli anticipi e posticipi del campionato sino a sabato 29. La copertura, com’è noto da tempo, appartiene a due soggetti distinti come la tv satellitare Sky e la nuova piattaforma web DAZN. Ai primi sono stati assegnati i sette incontri per ogni turno diA, mentre ai secondi i rimanenti tre (nella fascia 20.30 di sabato e 12-30-15 di domenica). Si gioca il 22 , a Santo Stefano e sabato 29chiuderà la diciannovesima giornata Milan-SPAL su DAZN. Su Sky verranno trasmesse tre sfide cruciali come Roma-Inter, Juventus-Inter e Inter-Napoli, decisive per il titolo di campione d’inverno.Tutti i match pubblicati dal sito ufficiale della Lega:14^ giornata andata1/12/Sabato 15.00 SPAL-Empoli Sky; 1/12/...