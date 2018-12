Serie A Frosinone | Longo | «Cagliari? Servirà più attenzione che con le big»

Serie A Cagliari - Maran : «Dobbiamo temere la ritrovata compattezza del Frosinone» : Cagliari - Rolando Maran è pronto per guidare il suo Cagliari nella trasferta in Ciociaria contro il Frosinone : " Pavoletti sta bene. Si è allenato in gruppo, potrà essere della partita" esordisce il ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con il Frosinone non dovremo sottovalutare nulla» : SEGUI LIVE Frosinone-Cagliari La cronaca Classifica Serie A Serie A Cagliari Maran Frosinone Tutte le notizie di Cagliari Per approfondire

Probabili Formazioni Frosinone-Cagliari - Serie A 2-12-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di Frosinone-Cagliari, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 15.00. Nei ciociari tornano Campbell e Maiello.Frosinone-Cagliari, Probabili Formazioni ore 15.00. Una salvezza da conquistare e tre punti per tornare a sorridere dopo la sconfitta con l’Inter. Obiettivi simili per Frosinone e Cagliari, che si sfideranno domani allo ”Stirpe” nella gara valida per la quattordicesima giornata ...

Serie A Frosinone - Ciano e Capuano ok : entrambi in gruppo : FERENTINO, FR, - Il tecnico del Frosinone , Moreno Longo , può sorridere. Nell'allenamento pomeridiano dei ciociari, in preparazione della gara di domenica contro il Cagliari , sono rientrati ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter travolge il Frosinone! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.

Anticipo Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : 22.49 L'Inter liquida 3-0 il Frosinone nell' Anticipo di S.Siro e aggancia (per ora) il Napoli al 2° posto a -9 dalla Juve. Nerazzurri rimaneggiati in vista della Champions, ma subito tambureggianti.Gara sbloccata già al 10' col primo gol di Keita in maglia Inter. Occasioni per Lautaro e Gagliardini, il raddoppio arriva nella ripresa con la girata di testa di Lautaro su assist del senegalese al 57'. Poco prima,Handanovic aveva negato il pari ...

Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro : Non è più la solita Inter. È meglio. La caduta con l'Atalanta non era l'inizio di un altro blackout prolungato, come succedeva nelle scorse stagioni. Col Frosinone arriva la risposta immediata e forse ...

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

L’Inter torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

Serie A - Inter-Frosinone : probabili formazioni e diretta dalle 20.30 : Spalletti è stato chiaro: vietato sbagliare. L' Inter ha davanti un ciclo terribile che la vedrà opposta a Tottenham, Roma, Juventus e Psv. Ma prima c'è il Frosinone e il tecnico non vuole che la ...