Serie A | 14^ giornata campionato 2018-2019 | le partite di oggi in diretta tv e streaming

Probabili formazioni Serie A - 14^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A, 14^ giornata – Turno caratterizzato da tanti scontri decisivi, sia per le zone alte che per i bassifondi della classifica del nostro massimo campionato. Si inizia subito con uno scontro diretto per la salvezza: domani alle 15 al “Castellani” scenderanno in campo Spal ed Empoli. Il sabato di anticipi, però, ruota attorno a Fiorentina-Juventus, che si giocherà al “Franchi” alle 18. ...

Probabili formazioni Serie B - 14^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B 2018-2019, 14^ giornata – Primo terzo di stagione ormai archiviato per il Campionato di Serie B, che si appresta a scendere in campo per la quattordicesima giornata. Si comincia stasera con il big match tra Palermo e Benevento: i padroni di casa puntano alla prima mini fuga della stagione. L’ultima partita si disputerà lunedì sera allo “Zaccheria” tra Foggia e Venezia. Riposa il Verona ...

Serie A - tutto sulla 14^ giornata : brividi in zona Champions League e salvezza - la corsa scudetto si infiamma : Dopo le partite valide per la Champions League e l’Europa League che hanno dato nel complesso soddisfazioni alle squadre italiane è il momento di tornare subito in campo, si gioca la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno già molto importante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con uno scontro salvezza da brividi, di fronte Spal ed Empoli in una partita importantissima ...

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus - 14^ giornata di Serie A - 1-12-2018 : Fiorentina-Juventus, 14^ giornata, 1-12-2018. Analisi, statistiche e Probabili formazioniL’ultima Fiorentina di Sousa era riuscita a battere la Juventus per 2-1, mentre Pioli anno scorso non ha raccolto nemmeno un punto (1-0 allo Stadium, 0-2 in casa con gol di Bernardeschi). E le speranze per i viola, a bocce ferme, non sono proprio delle più abbondanti, visti i cinque pareggi preceduti dal ko all’Olimpico.Statistiche, soltanto ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Pronostici Serie B - 30 Novembre e 1-2-3 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 14^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 14^ Giornata che si giocherà i giorni 30 Novembre e 1-2-3 Dicembre 2018.Venerdi 30 Novembre 2018 si apriranno le danze della 14^ Giornata ed in tale giorno, scenderà in campo il Palermo sempre primo in classifica e con una partita da recuperare.La lotta ai vertici è molto agguerrita visto che ci sono ben 5 squadre nel lasso di 6 punti. In zona retrocessione, continua il periodo no per ...