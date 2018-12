Sequestrata per impedire fidanzamento

Zuccaro colpisce ancora : Sequestrata la Aquarius. L'accusa per Msf : 'Traffico di rifiuti inquinanti' : La nave nuovamente nel mirino della procura di Catania. Avrebbe smaltito illegalmente rifiuti pericolosi. 'Accuse inaccettabili, verificheremo eventuali errori nella catena di smaltimento' replica l'...

"Ha scaricato rifiuti pericolosi in 11 porti". Sequestrata la nave Aquarius - indagata Medici senza Frontiere : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell'Aquarius (attualmente nel porto di Marsiglia) e di 460 mila euro. L'indagine di Guardia di Finanza e Polizia, coordinata dalla Procura di Catania, avrebbe ...

La nave Aquarius è stata Sequestrata per un’inchiesta sulla gestione dei rifiuti : La procura di Catania ha deciso il sequestro preventivo della nave Aquarius per un’inchiesta sulla gestione di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che secondo l’accusa sarebbero stati scaricati in maniera indifferenziata in 11 porti italiani. Aquarius è una delle navi

