Scritte contro Scirea | Nedved tuona | ' Inaccettabile! Noi omaggiamo Astori'

Scritte contro Scirea e vittime dell'Heysel al Franchi - Nedved : 'Nel giorno in cui omaggiamo Astori - vergognoso' : I calciatori della Juventus sotto la Fiesole per ricordare Astori , ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI, FIRENZE Nel giorno in cui i calciatori della Juventus hanno ricordato Davide Astori portando un mazzo di ...