Scozia | a sette anni invia lettera per il papà in Paradiso e la Posta la ' recapita'

(Di sabato 1 dicembre 2018) Una storia delicata che, ben oltre la festività imminente, celebra il 'Natale' di un'umanità migliore e infonde speranza. Jase Hyndman è un bambino scozzese di: da quattrorimasto orfano di padre. A lui questo 'dettaglio' interessa fino a un certo punto. O meglio, per oltrepassare la perdita, nel giorno del compleanno delha voluto festeggiarlo lo stesso.Per riuscirci, ha escogiato una trovata che appartiene solo alla facoltà immaginativa dei bambini: ha scritto unaallaperché intercedesse per far arrivare gli auguri al suoin cielo, destinazione. E la Royal Mail, il serviziole del Regno Unito, nella persona di un funzionario sensibile e 'illuminato' ha preso molto sul serio la richiesta del bambino e l'ha soddisfatta, sia pure ricorrendo a una pietosa bugia....