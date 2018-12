Scoperta una nuova specie marina | ecco la creatura ' aliena' negli abissi

Scoperta in Amazzonia una vespa che trasforma i ragni in zombie e li uccide lentamente : Prima inietta le uova nell'addome del ragno stordendolo e lo induce a costruire dei bozzoli per le larve nel loro addome, poi lo condanna ad una morte lenta in isolamento dal resto del gruppo. È il comportamento delle vespe della specie Zatypota Scoperta recentemente nell'Amazzonia ecuadoriana nei confronti di ragni della specie Anelosimus eximius, già conosciuto ma non a livelli così sofisticati. La Scoperta arriva dalla University of British ...

Scoperta una regione nascosta del cervello umano che gli altri primati non hanno : Il cervello è indubbiamente l'organo più misterioso del corpo umano. Dopo secoli di studio, questo fascio di neuroni grigio-rosa continua a sorprendere regolarmente gli scienziati con nuove capacità e caratteristiche. Ancora oggi, i ricercatori stanno cercando di creare mappe del cervello più dettagliate per aumentarne la comprensione. Mentre costruiva un nuovo atlante per la morfologia e le connessioni del cervello umano e del midollo spinale, ...

Egitto - Scoperta una nuova tomba a Luxor : Sono stati presentati i risultati della più recente esplorazione archeologica realizzata nella necropoli di Al-Assasif, nei pressi di Luxor, 600 chilometri a sud del Cairo: una tomba, sarcofagi e diversi oggetti funerari dell’antico Egitto, ritrovati presso il tempio della regina Hatshepsut. A venire alla luce da un’età lontanissima è stata una tomba faraonica che risale all’era di Ramesside, della XIX dinastia, vissuto tra il 1291 e il ...

Scoperta una nuova stella : vicino al centro della Via Lattea : Gli astronomi hanno scoperto un'altra stella misteriosa. Si chiama VVV - WIT - 07 e si trova vicino al centro della Via Lattea

Mette le telecamere in casa e fa una Scoperta choc : cosa faceva il vicino di casa : “C’è qualcosa che non torna”, ”Tesoro, hai frugato nel mio cassetto?”. Domande e dubbi che ogni giorno Sharon Bulman, una 45enne di Skelton, nel North Yorkshire (Gran Bretagna) si poneva quasi giornalmente. Erano mesi che la donna notava qualcosa di strano nel suo appartamento, così ha deciso di organizzare un ‘piano’. Da qualche tempo, infatti, aveva il sospetto che qualcuno fosse entrato in casa sua, ...

Svuotano la casa della loro mamma morta - tre fratelli fanno una Scoperta orribile. Volevano mettere ordine - ma non immaginavano di trovarsi davanti una scena simile : Sedetevi, per quella che stiamo per raccontavi è una storia ai limiti della comprensione umana. Una di quelle vicende che si fa fatica a capire e, pensate, persino a raccontare. Siamo a Northallerton, capoluogo della contea del North Yorkshire, in Inghilterra e tutto inizia con un lutto, come in un film dei fratelli Coen. I protagonisti sono tre fratelli che, dopo la dipartita della loro cara mamma, hanno dovuto fare i conti con una casa piena ...

Non c'è pace per Hina - il fratello toglie la foto dalla tomba : "Troppo Scoperta. Ne metterò una più decorosa" : Tormentata anche dopo la morte. Hina Saleem, la ventenne pachistana ammazzata 12 anni fa dal padre per le sue abitudini occidentali e poi sepolta nel giardino di casa con l'aiuto di alcuni parenti, ...

Scoperta una super Terra - forse - senza acqua. Orbita intorno alla stella di Barnard

