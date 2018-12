Sci | Super G Beaver Creek | Paris terzo in compagnia di Svindal e Kilde

Sci alpino - Coppa del mondo : Paris sul podio nel supergigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : ...si conferma in gran forma ottenendo il suo secondo successo dell'anno su quattro gare di velocità finora disputate e si porta così anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo balzando ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Paris sul podio nel supergigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : Grande Paris, ancora sul podio: è terzo nel supergigante di Beaver Creek. Vince ancora l’austriaco Franz È ancora podio per l’Italia, è ancora podio per Dominik Paris, a meno di clamorose sorprese visto che la gara è ancora in corso. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l’azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova ...

Sci - nel SuperG di Beaver Creek vittoria dell'austriaco Max Franz - terzo Paris : I tre sono arrivati a +0.41 dal vincitore della prova di Coppa del Mondo sulle nevi statunitensi. Ventesimo posto per Christof Innerhofer a un secondo e tre da Franz. Un secondo e mezzo, invece il ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

Super-G Beaver Creek streaming video e tv : tutto pronto - si comincia! - Coppa del Mondo Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Super-G maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 1 dicembre, .

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara rinviata per maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro dopo la caduta : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...