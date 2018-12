Sci | Paris 3 o in superG Beaver Creek

Sci - nel SuperG di Beaver Creek vittoria dell'austriaco Max Franz - terzo Paris : I tre sono arrivati a +0.41 dal vincitore della prova di Coppa del Mondo sulle nevi statunitensi. Ventesimo posto per Christof Innerhofer a un secondo e tre da Franz. Un secondo e mezzo, invece il ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

Sci - discesa di Beaver Creek : vince Beat Feuz. Paris 12esimo : A Beaver Creek , in Colorado, è Svizzera show nella discesa libera maschile. Il 31ene Beat Feuz ha vinto la sua 11ara in Coppa del Mondo battendo il connazionale Mauro Caviezel . Sfida sul filo di lana quella tra i due elvetici, con Feuz che ha chiuso in 1'13''59 precedendo il compagno di nazionale di soli 7 centesimi. ...

Sci alpino - Beat Feuz vince la discesa maschile di Beaver Creek : Paris chiude al dodicesimo posto : Doppietta svizzera sulla Birds of Prey di Beaver Creek, vince Feuz davanti a Caviezel. Paris chiude al dodicesimo posto Beat Feuz conquista la vittoria numero 11 della sua carriera nella discesa di Beaver Creek, che lo catapulta in vetta alla classifica di specialità con 140 punti dopo due gare. L’elvetico, pur commettendo qualche errore di traettoria è stato magico nel far correre gli sci sulla pista innevata del Colorado e sotto ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris sognano una nuova impresa sulla Birds of Prey : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

Sci - Supergigante Lake Louise : vittoria del norvegese Jansrud. Ventunesimo Paris : La coppa del mondo uomini va ora negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek, dove da venerdì a domenica, sulla famosa pista Birds of Prey, sono in programma un superG, una discesa e uno slalom gigante.

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Innerhofer e Paris all’attacco : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla pista canadese alle ore 20.00 italiane (le 12.00 locali) si annuncia ancora grande spettacolo dopo la discesa libera di ieri, nella quale i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris si sono piazzati sul podio (alle spalle dell’austriaco Max Franz) facendo capire che l’Italia è pronta ad un ruolo di ...

