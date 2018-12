Sci | nel SuperG di Beaver Creek vittoria dell' austriaco Max Franz | terzo Paris

Sci di fondo – Coppa Italia Sportful : Brocard e Gardener super nella seconda giornata a Santa Caterina Valfurva : Brocard e Gardener si impongono nella seconda giornata di gare di Coppa Italia Sportful a Santa Caterina Valfurva seconda giornata di competizioni a Santa Caterina Valfurva valide per il trofeo “Dante Canclini e Giuseppe Sosio”, tappa del circuito di Coppa Italia Sportful di sci nordico. Sulla pista “Valtellina” le donne juniores hanno affrontato una 5 km in tecnica libera, con il successo della polacca Izabella ...

Fiorentina-Juve nel ricordo di Astori : Chiellini laScia un mazzo di fiori sotto la Fiesole. VIDEO : Fiorentina-Juventus nel ricordo di Davide Astori. Nel pre-partita del Franchi, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha lasciato sotto la Curva Fiesole un mazzo di fiori con la scritta #DA13, ...

Sciame sismico nell'area del Vesuvio : Solo i maggiori di questi eventi sono avvertiti dalla popolazione residente nell'area." Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Terremoto - Sciame sismico oggi nell’area del Vesuvio : gli esperti fanno chiarezza : Una sciame sismico di magnitudo bassa è stato registrato questa mattina nell’area del Vesuvio. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione ma nessun danno è stato segnalato. “Il nuovo sciame sismico ci ricorda la necessità di completare i piani di evacuazione di tutti i comuni interessati dentro e fuori la zona rossa. Chiederò alla Protezione civile nazionale di procedere celermente alla realizzazione di un calendario delle ...

Coppa del Mondo Sci – Dominio norvegese a Lillehammer! Roethe trionfa nella 15km : solo De Fabini a punti fra gli azzurri : Sjur Roethe si aggiudica la 15km della Coppa del Mondo di Lillehammer: staccati gli azzurri, solo De Fabiani a punti Dominio Norvegia nelle gare distance a tecnica libera di Lillehammer. Tra gli uomini il successo della 15 km va a Sjur Roethe, al suo secondo trionfo in carriera in Coppa del Mondo dopo la Mass Start 50 km di Oslo nel 2015: il suo tempo (36’34″0) è stato di sei secondi più basso rispetto a quello del connazionale ...

Coppa del Mondo Sci – Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer : l’azzurro è 4° nel fondo : Alessandro Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer: è quarto nel fondo. Bravi anche Buzzi e Costa Il ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di combinata nordica per ora sorride agli azzurri. nella prova di fondo di 10 km a Lillehammer, Alessandro Pittin ha chiuso al quarto posto a soli 14 secondi netti dal norvegese Magnus Krog e dietro i due tedeschi Fabian Riessle ed Eric Frenzel, secondo nella Gundersen di venerdì. Bravi ...

Sci di fondo – 15 km TL : cinque azzurri al via a Lillehammer - Johaug trionfa nella 10km TL femminile : cinque azzurri al via alle 12.15 nella 15 km TL di Lillehammer. Johaug domina la 10 km TL femminile Vince ancora Therese Johaug che nelle prove distance si conferma la regina del fondo. L’atleta norvegese domina la 10 km a tecnica libera sulla pista di casa di Lillehammer, come aveva fatto sulla stessa distanza, in tecnica classica, nella tappa inaugurale di Ruka. La 30enne vincitrice della Coppa del mondo nel 2014 e nel 2016 ha ...

Unesco - per la prima volta un italiano nel gruppo di esperti : curò il riconoScimento dell'arte dei pizzaioli : E' il professor Pier Luigi Petrillo, attuale capo di Gabinetto del ministro dell'Ambiente Sergio Costa

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non traScina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...

